Cyberpunk 2077: annunciata l’uscita della versione per PS5 e Xbox Series X/S

Dopo un anno dall’uscita di Cyberpunk 2077 è stata ufficalmente annunciato l’arrivo della versione per PS5 e Xbox Series X e S

Cyberpunk 2077 non ha avuto un lancio radioso: le aspettative che si è trascinato dietro, alimentati dagli stessi sviluppatori, hanno portato con sé diverse controversie. Mentre all’inizio furono promessi degli aggiornamenti che avrebbero portato a giocare il titolo sulle nuove console, i fan che acquistarono il gioco all’uscita sono rimasti in un vero e proprio limbo, attendendo notizie riguardo questo upgrade mentre avevano tra le mani un gioco ancora non finito e decisamente poco ottimizzato. I mesi scorsi non hanno inoltre presentato alcun miglioramento in fatto di notizie positive, per via dei continui rinvii sul rilascio dei DLC e delle patch. Tuttavia, proprio ieri CD Projekt RED ha annunciato l’arrivo di nuove importanti novità, che avrebbe presentato quest’oggi nel corso di una diretta streaming. Queste dichiarazioni hanno portato a sospettare un possibile annuncio ufficiale per l’uscita delle versioni PS5 e Xbox Series X/S di Cyberpunk 2077.

L’uscita di un Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Series X/S: dalla next alla current gen

Come si sospettava, questo pomeriggio Cyberpunk 2077 è stato dunque mostrato con un gameplay giocato su diverse versioni. Ciò ha concesso ai giocatori di osservare le nuove aggiunte inserite per la next-gen. Tra quelle più denotabili, c’è la ricostruzione dell’albero delle abilità, che dona la possibilità di riportare i talenti a zero e di sbloccare nuovi talenti. Il combattimento è stato migliorato, con dei nemici dall’intelligenza artificiale più responsiva. Pesanti alterazioni sono state effettuate nel sistema di guida, reso più intuitivo e piacevole, aumentando la visibilità della guida in prima persona e dando un proprio feeling ad ogni veicolo. La città è adesso più vivace, con gli abitanti che reagiscono alle azioni dei giocatori in diversi modi, anche dandosi eventualmente alla fuga disperata se attaccati mentre si trovano a bordo di un veicolo.

If there’s one thing I can tell you about this city – you either love it or wanna burn it. No middle ground. #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/NnRPS8ExU3 — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 15, 2022

Una modifica apportata al negozio di Wilson è presentata anche come un primo DLC del gioco: esso conterrà accessori e armi nuove, speciali e leggendarie in sconto, e che varieranno ogni giorno. Le chiamate saranno rifiutabili, e nella propria abitazione si può cambiare l’aspetto del personaggio in ogni sua forma con nuove personalizzazioni. Si potranno affittare ulteriori case in altri quartieri e ridipingerne gli interni, e le romance sono state rese più memorabili ed espanse sotto alcuni aspetti. Tutte queste novità, considerate come dei DLC gratuiti, sono state inserite nella patch 1.5, che includerà l’upgrade gratuito di Cyberpunk 2077. La patch di Cyberpunk 2077 sarà disponibile sia su PS4 e Xbox One, che sulle nuovissime console di PlayStation e Xbox e su PC, ed è in uscita a partire da oggi. Infine, sulle console di nuova generazione, vi è anche una demo di 5 ore provabile gratuitamente.

Continuate a seguirci sul nostro sito tuttoteK per rimanere sempre aggiornati su ulteriori notizie videoludiche, e date uno sguardo allo store di Instant Gaming per nuovi giochi a prezzi scontati.