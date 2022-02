Blackpink The Movie in arrivo su Disney +

Blackpink – The Movie è in arrivo su Disney + a partire dal 16 febbraio 2022. Il film è stato realizzato per raccontare gli ultimi 5 anni di grandi successi della giovanissima girl band sudcoreana. E’ stato diffuso durante lo scorso agosto 2021 in più di 100 paesi e adesso è in arrivo sulla piattaforma streaming di Topolino, pronto per essere ascoltato da casa!

Senza dubbio uno degli eventi musicali più attesi dalle nuove generazioni: Blackpink – The Movie è in arrivo in streaming su Disney + . A partire dal 16 febbraio 2022 sarà possibile vivere, ascoltare e guardare un’insieme di momenti importanti vissuti dalle quattro giovanissime protagoniste della band al femminile BlackPink.

Kim Ji-soo, Jennie Kim, Rosé e Lisa: il successo

Il successo planetario avvenuto a Seul nel 2016 con il loro incontro, è stato di sicuro un evento non previsto e che ha raccolto il consenso di tantissimi fan in tutto il mondo. Le cantanti e rapper Kim Ji-soo, Jennie Kim, Rosé e Lisa, sono state guidate dalla direzione della YG Entertainment, produzione di altissimo livello che le ha coinvolte in questo lavoro cinematografico mirato al racconto di questi primi cinque anni di carriera e successi della band K-pop. Con il loro esordio “Square One”, singolo che conquista le classifiche coreane in sole 4 ore dal suo rilascio, comincia il viaggio delle energiche cantanti, che le porterà ad accumulare un successo dopo l’altro.

Blackpink The Movie

E’ stato immaginato come una sorta di regalo che la band vuol fare a tutti i fan “sparsi” per il globo: assistiamo, infatti, a tanti momenti di incontri con il pubblico, riviviamo momenti importanti delle loro performances e curiosiamo in alcuni spazi del backstage. In Più “The Room of Memories” è uno tra i segmenti da non sottovalutare: uno spazio dove viene dedicato del tempo ad ogni membro della band. Assistiamo a passaggi dei concerti di In Your Area (2018) e The Show (2021), e tantissime canzoni di successo della band verranno proiettate sugli schermi.

Insomma, un momento davvero interessante per gli amanti del genere!

Guarda il trailer qui sopra e lasciaci pure un commento con il tuo brano preferito.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.