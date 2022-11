God of War Ragnarok: alcune Collector’s Edition sono state inviate senza gioco all’interno

Strano ma vero: alcuni utenti hanno segnalato che la loro Collector’s Edition di God of War Ragnarok era priva del gioco

Ebbene sì: alcuni giocatori che hanno acquistato la succulenta God of War Ragnarok Collector’s Edition hanno riferito che il prodotto è stato spedito senza il gioco stesso. Come molte altre edizioni di God of War Ragnarök, la Collector dovrebbe essere accompagnata da un voucher con un codice di download per il gioco su PS4 e PS5. Tuttavia, come riportato da Push Square, almeno una manciata di giocatori che hanno acquistato la Collector’s Edition da 200 dollari hanno dichiarato che il codice non era incluso quando hanno aperto il prodotto.

God of War Ragnarok: Collector’s Edition senza gioco e, in alcuni casi, prive anche dello steelbook esclusivo

Come se non bastasse, oltre a mancare il gioco stesso, alcune Collector’s Edition di God of War Ragnarok sarebbero state spedite senza lo steelbook. “La mia Collector’s Edition è stata spedita da Target con due codici DLC uguali e nessun codice di gioco”, ha scritto un utente su Twitter. “Ti ho battuto, amico”, ha detto un altro. “Nella mia non c’era neanche lo steelbook”.

Secondo quanto riferito, ad alcuni utenti è stato offerto un rimborso dai rivenditori, ma data la disponibilità limitata del prodotto gli stessi sono riluttanti a rinunciare agli altri oggetti da collezione, che includono una replica dettagliata del martello di Thor.

A ottobre alcuni giocatori si sono lamentati anche di aver ricevuto copie danneggiate di un’altra uscita Sony di alto profilo. Alcuni clienti che sono riusciti ad acquistare la ricercata Firefly Edition di The Last of Us Parte 1 hanno dichiarato che la stessa era arrivata in cattive condizioni a causa della mancanza di un imballaggio protettivo. Al momento della pubblicazione, Ragnarok ha ottenuto un punteggio di 94 su Metacritic, diventando così il secondo titolo con la votazione più alta dell’anno. A breve potrete leggere la recensione del titolo in questione anche sulle nostre pagine.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo.