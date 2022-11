Odio il Natale: trailer e data d’uscita della serie Netflix

Netflix ha diffuso il trailer e la data d’uscita di Odio il natale, nuova serie comedy in uscita a dicembre con Pilar Fogliati

Dicembre si avvicina e quindi anche il Natale, con tutto il carico di film e serie tv che ogni anno caratterizza questo festoso periodo. Tra le serie che vedremo questo dicembre c’è Odio il natale, comedy firmata da Netflix con protagonista Pilar Fogliati, che si mostra sui social col prima trailer, svelando anche la data d’uscita. Il 7 dicembre la piattaforma streaming rilascerà i sei episodi della serie natalizia di Netflix: nell’attesa, andiamo a scoprirne la trama e il cast.

Odio il Natale: la trama e il cast

La protagonista, come detto, è Pilar Fogliati (Corro da te, Un passo dal cielo), che interpreta Gianna, trentenne disillusa che odia con tutte le sue forze il Natale. Odia, più che altro, tutte quelle domande che porta questo periodo dell’anno, soprattutto quella che chiede a che punto della vita si trova. Gianna, soddisfatta della sua vita da single, con buone amiche e un lavoro che le piace, non vuole essere giudicata per non avere un fidanzato o una famiglia e allora decide di trovare qualcuno da portare a casa per Natale.

Così, come un calendario dell’avvento fatto di appuntamento al buio e uscite improvvisate, in 24 giorni Gianna cerca la persona da portare alla cena di Natale, scoprendo però moltissime cose su di lei e sull’amore. La serie è ambientata nella splendida cornice di Venezia ed è tratta da uno sceneggiato norvegese dal titolo Natale con uno sconosciuto. Nel cast di Odio il Natale, insieme a Pilar Fogliati, ci sono le due amiche Titti e Caterina, interpretate da Beatrice Arnera (Non c’è campo, Puoi baciare lo sposo) e Cecilia Bertozzi. Fiorenza Pieri interpreta Margherita, la sorella di Gianna, mentre Massimo Rigo e Sabrina Paravicini (Un medico in famiglia, Amanti e segreti) sono i genitori della giovane.

Infine, nel cast figurano anche: Marzia Ubaldi, Nicolas Maupas, Marco Rossetti, Alessio Praticò, Marcos Vinicius Piacentini, Glen Blackhall, Alan Cappelli Goetz, Gabriele Falsetta e Simonetta Solder. In attesa del 7 dicembre e dell’uscita della serie, vediamo il trailer di Odio il Natale:

