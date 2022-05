3 migliori siti per cercare lavoro online

Vediamo come aumentare le proprie chance di trovare un lavoro al giorno d’oggi e quali sono i siti migliori per cercare un impiego online

Trovare lavoro al giorno d’oggi è molto più semplice di quello che si pensa, soprattutto se lo si cerca online all’interno dei portali giusti e se si possiedono i requisiti che ora come ora sono ritenuti fondamentali per la maggior parte delle aziende. Coloro che dunque sono alla ricerca di un impiego dovrebbero approfittarne, perché attualmente le opportunità non mancano ed i settori che offrono delle ottime prospettive occupazionali sono molteplici.

Vediamo allora prima di tutto come aumentare le proprie chance di trovare un lavoro al giorno d’oggi e quali sono i siti migliori per cercare un impiego online.

Come aumentare le proprie chance di trovare lavoro nel 2022

È importante precisare che in moltissimi casi per aumentare le proprie chance di inserirsi nel mercato del lavoro al giorno d’oggi conviene aprire la Partita IVA. È infatti molto più semplice essere ingaggiati come collaboratori esterni piuttosto che come dipendenti, specialmente in settori come le nuove tecnologie, il marketing, le arti e l’intrattenimento.

Bisogna considerare poi che adesso è possibile aderire al regime forfettario, che offre notevoli vantaggi ai liberi professionisti in quanto prevede l’applicazione di un’unica imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni e del 15% dal sesto anno in poi. Possono accedere al forfettario tutti coloro che rientrano nei parametri delineati dal legislatore. Oggigiorno si spende poco anche per il consulente fiscale, in quanto esistono servizi online come Fiscozen che offrono pacchetti comprensivi di tutto (dichiarazione redditi, F24, fatture elettroniche illimitate, ecc.) a soli 299 euro + IVA all’anno.

I migliori siti per cercare lavoro online nel 2022

Vediamo adesso quali sono i migliori siti per trovare lavoro online nel 2022.

Linkedin

Linkedin è un social network che rappresenta una risorsa preziosa per i professionisti e per coloro che sono in cerca di opportunità lavorative. Una volta creato il proprio profilo infatti, che deve essere curato e ricco di informazioni, con tanto di curriculum e via dicendo, è possibile consultare migliaia di annunci e prendere contatto con le varie aziende. Si può inoltre partecipare alle varie community dunque vale sicuramente la pena iscriversi a Linkedin, anche perché non costa nulla.

Infojobs

Infojobs è senza dubbio il portale numero uno per la ricerca di lavoro: un vero e proprio punto di riferimento per tutti coloro che desiderano trovare un impiego. Anche in questo caso, bisogna creare un proprio profilo specificando gli eventuali ambiti professionali di proprio interesse e si possono dunque consultare moltissimi annunci. Sempre attraverso il portale è poi possibile inviare le proprie candidature e monitorare la situazione, controllando ad esempio quante aziende hanno visto il curriculum, quante hanno risposto e via dicendo. Non solo: Infojobs invia una mail ogni volta che viene pubblicato un nuovo annuncio che potrebbero essere di proprio interesse.

Indeed

Indeed è un altro portale utilissimo per chi è in cerca di lavoro, simile nel funzionamento ad Infojobs ma con un plus da non sottovalutare. Al suo interno è possibile trovare annunci unici, che dunque non sono stati pubblicati su altri siti, dunque le chance aumentano.