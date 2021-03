CoD Black Ops: Cold War e Warzone, ecco il peso dell’aggiornamento

Activision ha svelato il peso, per ogni piattaforma, del prossimo aggiornamento di CoD Black Ops: Cold War e Warzone, scopriamo tutti i dettagli

Activision ha annunciato da poche ore il peso del prossimo aggiornamento di CoD Black Ops: Cold War e Warzone. Si tratta di un update di metà season che andrà ad apportare alcune novità ai titoli. Lo stesso aggiornamento, inoltre, va sottolineato, sarà disponibile anche per chi è in possesso di Call of Duty: Modern Warfare. Lo stesso update, però, verrà rilasciato e reso disponibile ad orari diversificati. Scopriamo tutti i dettagli.

CoD Black Ops: Cold War e Warzone, peso e orario del nuovo aggiornamento

Come già detto precedentemente, Activision ha rivelato peso e orario del nuovo aggiornamento per CoD Black Ops: Cold War e Warzone. Inoltre l’update sarà disponibile anche per i possessori di Modern Warfare, in questo caso c’è da sottolineare una particolarità. Questo aggiornamento andrà ad alleggerire il peso totale del gioco (ci riferiamo sempre a Modern Warfare). L’update, per quanto riguarda Cold War verrà rilasciato alle 06:00 di domani mattina (31 Marzo), mentre nel caso di Modern Warfare bisognerà attendere le 08:00. Andiamo, adesso, a mostrarvi lo spazio che occuperà l’aggiornamento per Cold War e Warzone.

Black Ops Cold War

PS4: 7.4GB

PS5: 12.2GB

Xbox Series X/S: 14.8GB

Xbox One: 9.13GB

PC: 8.1GB

Warzone

PlayStation 4/5: 52GB

Xbox One: 57.8GB

Xbox Series X/S: 57.8GB

PC (solo Warzone): 52.4GB

PC (Modern Warfare e Warzone): 133.6GB

In questo secondo elenco, invece, troverete lo spazio che verrà liberato nel caso dei possessori di Modern Warfare:

PS5 : 10,9 GB (solo Warzone)

: 10,9 GB (solo Warzone) PS5 : 30,6 GB (Warzone e Mw)

: 30,6 GB (Warzone e Mw) PS4 : 10,9 GB (solo Warzone)

: 10,9 GB (solo Warzone) PS4 : 30,6 GB (Warzone e Mw)

: 30,6 GB (Warzone e Mw) Xbox Series X/S : 14,2 GB (solo Warzone)

: 14,2 GB (solo Warzone) Xbox Series X/S : 33,6 GB (Warzone e Mw)

: 33,6 GB (Warzone e Mw) Xbox One : 14,2 GB (solo Warzone)

: 14,2 GB (solo Warzone) Xbox One : 33,6 GB (Warzone e Mw)

: 33,6 GB (Warzone e Mw) PC : 11,8 GB (solo Warzone)

: 11,8 GB (solo Warzone) PC: 30,6 GB (Warzone e Mw)

Per quelle che saranno le principali novità dell’aggiornamento vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se volete, invece, acquistare titoli a prezzo scontato vi invitiamo a dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.