Romulus: in produzione la seconda stagione

Romulus, la serie TV italiana prodotta da Matteo Rovere, andata in onda su Sky a novembre 2020, sta per tornare con una seconda stagione

Romulus è la recente serie TV italiana creata da Matteo Rovere incentrata sull’origine di Roma, che è andata in onda su Sky a novembre 2020. La produzione ha annunciato il via alle riprese della seconda stagione, che sono attualmente già in corso e che riprenderanno quindi le vicende iniziate nei dieci episodi della prima stagione. Protagonisti della prima stagione sono stati Andrea Arcangeli, Marianna Fontana e Francesco Di Napoli, mentre su questa nuova stagione ancora non si conoscono i dettagli sul cast, tra rinnovi e nuovi personaggi.

Romolus: in produzione la seconda stagione

Lazio, VIII secolo a.C, un mondo primitivo e brutale nel quale il destino di ognuno è deciso dal potere implacabile della natura e degli dei. I trenta popoli della Lega Latina vivono da anni sotto la guida del re di Alba, ma siccità e carestia minacciano la pace e la vita di queste città. Al di fuori di esse il bosco, un luogo oscuro abitato da creature crudeli e misteriose. Romulus è il racconto di questo mondo attraverso gli occhi di tre ragazzi segnati dalla morte, dalla solitudine e dalla violenza: Iemos, principe di Alba, Wiros, un giovane orfano e schiavo e la giovane vestale Ilia.

Questa, la trama della prima stagione, che narra una storia di uomini e donne che decidono di crearsi un destino nuovo. Una storia epico-storica e iperrealistica sulla nascita di Roma, che assicura molti compi di scena e azione.