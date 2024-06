Capcom NEXT: annunciato lo showcase di luglio 2024

Venticinque minuti di materiale dall’ex Capsule Computers: Dead Rising e Kunitsu-Gami protagonisti indiscussi del Capcom NEXT di luglio 2024

Lunedì prossimo, 1 luglio 2024, ci attende ancora uno showcase in quella che è una stagione piena di annunci: parliamo del Capcom NEXT. La presentazione, che ci intratterrà per venticinque minuti, includerà nuovi dettagli su tre titoli in uscita. Partiamo, in ordine crescente di priorità, dal port per iOS di Resident Evil 7: Biohazard, che seguirà le orme del successore Village nel raggiungere i lidi di “alcuni” dispositivi Apple. In seguito abbiamo Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, annunciato lo scorso giugno. Infine abbiamo Dead Rising Deluxe Remaster, seconda stesura per “l’altro” survival horror del publisher. Frank West e soci ci attendono nel corso dell’evento, come vedete nel tweet qui sotto.

Tune in on July 1, 3pm PT for CAPCOM NEXT – Summer 2024, a 25-min event sharing info on 3 titles! 1️⃣ First details on @DeadRising Deluxe Remaster!

2️⃣ News on @Kunitsu_Gami: Path of the Goddess.

3️⃣ RESIDENT EVIL 7 biohazard for iPhone/iPad/Mac. 👉 https://t.co/uP9SrWCodm pic.twitter.com/dXtrVM35ou — Capcom USA (@CapcomUSA_) June 27, 2024

Tre giochi, un solo appuntamento: ecco l’orario del Capcom NEXT di luglio 2024

Naturalmente, le tre di pomeriggio per l’ora del pacifico si tradurranno per noi nell’una di notte, spostando tecnicamente il Capcom NEXT a martedì 2 luglio 2024. Sebbene la speranza sia l’ultima a morire, il publisher nipponico (o meglio, la sua ala occidentale) ha preferito fare chiarezza in merito: i giochi interessati sono solo i tre delineati qui sopra. Non avremo dunque novità di alcun tipo riguardo a titoli già annunciati come Monster Hunter Wilds o Pragmata, né per quanto riguarda i Resident Evil al centro dei numerosi recenti rumor. Possiamo soltanto pazientare, per il momento. Quanto (o se) invano, poi, sarà solo il tempo a dircelo, ma per eventuali conferme o smentite l’appuntamento è per settimana prossima.

