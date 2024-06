Aston Martin Valiant: il ruggito di un mito, l’ingegno di Alonso

Dalla collaborazione tra la divisione Q di Aston Martin e il due volte campione del mondo di Formula 1, Fernando Alonso, nasce un vero e proprio gioiello automobilistico: la Aston Martin Valiant

La divisione Q di Aston Martin, in collaborazione con il campione di Formula 1 Fernando Alonso, ha creato una supercar unica e altamente esclusiva: la Aston Martin Valiant. Limitata a soli 38 esemplari, questa vettura straordinaria rappresenta l’apice della personalizzazione e delle prestazioni su strada e in pista. Sotto il cofano della Valiant batte un potente motore V12 biturbo da 5,2 litri capace di erogare ben 745 CV e 753 Nm di coppia, un valore superiore di 30 CV rispetto alla Aston Martin Valour su cui si basa. Abbinato a un cambio manuale a sei marce, questo propulsore permette alla Valiant di raggiungere una velocità massima di oltre 320 km/h e di bruciare lo scatto da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi.

La Valiant è dotata inoltre di un impianto frenante carboceramico con dischi da 410 mm, che offre una potenza di frenata eccezionale. Inoltre, il sottotelaio posteriore è stampato in 3D, una tecnologia avanzata che permette di ridurre ulteriormente il peso mantenendo al contempo una struttura robusta e resistente.

Venendo all’estetica invece, questa non lascia dubbi sulle sue aspirazioni sportive: linee aggressive, un profilo aerodinamico curato nei minimi dettagli e una carrozzeria in carbonio che ne alleggerisce il peso. Tra i dettagli unici che la contraddistinguono troviamo lo splitter anteriore pronunciato, l’ala posteriore ispirata agli anni ’70 e i cerchi in magnesio da 21 pollici con coperture aerodinamiche in carbonio.

Aston Martin Valiant: interni senza fronzoli e prezzo di questa supercar

Anche all’interno l’essenzialità è la parola d’ordine: l’abitacolo della Valiant è concentrato sul pilota, con sedili monoscocca Recaro in carbonio e pannelli porta alleggeriti. Le finiture in fibra di carbonio satinata a vista donano un tocco di esclusività, mentre le tre modalità di guida permettono di adattare il comportamento della vettura alle diverse esigenze. La Aston Martin Valiant farà il suo debutto ufficiale al Goodwood Festival of Speed 2024, uno degli eventi automobilistici più prestigiosi al mondo. Aston Martin non ha ancora rivelato il prezzo di questa supercar, ma considerando la sua esclusività e le sue specifiche tecniche, è destinata a essere una delle vetture più ambite e costose sul mercato.

