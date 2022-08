Call of Duty Vanguard: confermata la mappa The Archon per la quinta stagione

Il team di sviluppo di Call of Duty Vanguard ha confermato una nuova mappa per la quinta stagione, The Archon: “sì, si gioca a round”

Con solo poche settimane prima del lancio della quinta stagione per Call of Duty Vanguard, il team di sviluppo Treyarch Studios ha confermato che l’ultima mappa della modalità Zombies sarà “The Archon”. Gli sviluppatori hanno anche rivelato che lo scenario si baserà sui round, spostando il focus sui match tradizionali al posto delle nuove mappe maggiormente basate sugli obiettivi. Queste ultime hanno infatti messo un po’ nei guai Treyarch con il fandom del gioco, lasciandoli senza alternative in fatto di sterminio dei morti viventi. Le cose, con il nuovo scenario, stanno per cambiare.

La nuova mappa di Call of Duty Vanguard: cosa sappiamo di The Archon?

Treyarch ha sentito forte e chiaro le richieste a gran voce da parte dei fan, visto che nel tweet qui sotto hanno subito chiarito come stanno le cose: la mappa The Archon sarà strutturata a round, per la prima volta nella modalità Zombies di Call of Duty Vanguard. Ci sono volute quattro stagioni prima di riportare un loop di gameplay amato dai fan (anche con Shi No Numa da World At War), ma meglio tardi che mai. Pur essendo al termine del suo ciclo vitale, dunque, il gioco ha ancora delle cartucce da sparare (gioco di parole non voluto, giuriamo). Vi lasciamo al post in questione.

And yes, it’s round-based. — Treyarch Studios (@Treyarch) August 15, 2022

Né Treyarch, né Raven o Sledgehammer hanno confermato la data di uscita della quinta stagione, ma ci si aspetta un’attesa di poco più di una settimana. Se la data fosse effettivamente il 24 agosto come si pensa, probabilmente nei giorni a venire dovremmo avere annunci ufficiali in merito. Anche prima di allora, però, abbiamo già la conferma di quello che è uno degli ultimi contenuti in arrivo per il gioco. Non sappiamo altro oltre al nome della mappa e alla struttura del loop di gameplay, ma possiamo supporre dal nome che si tratti di uno scenario inedito. Il 28 ottobre, il cambio della guardia (di nuovo, gioco di parole non voluto) vedrà Modern Warfare 2 prendere il posto di questo capitolo.

