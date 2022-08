TEAMGROUP annuncia l’SSD MP44L M.2 PCIe 4.0 con la prima etichetta SSD in grafene per la dissipazione del calore del settore, per prestazioni di raffreddamento migliorate

Taipei, Il marchio globale di memorie TEAMGROUP, ha creato nel corso degli anni numerosi prodotti SSD innovativi grazie alla ricerca e allo sviluppo all’avanguardia per offrire le migliori soluzioni nel mercato dello storage. Oggi ha annunciato l’SSD MP44L M.2 PCIe 4.0, dotato di una tecnologia di raffreddamento unica e rivoluzionaria, la prima etichetta SSD del settore a incorporare una lamina di rame al grafene.

Questa etichetta per SSD in grafene a dissipazione di calore, spessa meno di 1 mm, ha ricevuto un brevetto di utilità, ed è strettamente aderente all’SSD per garantire un raffreddamento preciso e maggiore. Il design dell’etichetta dell’SSD MP44L M.2 PCIe 4.0 con grafene a dissipazione di calore elimina la possibilità di interferenze con l’installazione.

Inoltre, consente agli utenti di godere di prestazioni di raffreddamento doppie e di una maggiore stabilità di PCIe Gen4 senza la necessità di installare dispositivi termici aggiuntivi quando viene abbinato a un dissipatore per slot M.2.

Soluzione di aggiornamento dello storage

La nuova unità SSD MP44L M.2 PCIe 4.0, è una soluzione di aggiornamento dello storage per le unità SSD Gen4x4. Offre una velocità di lettura di 5.000 MB/s e una velocità di scrittura di 4.500 MB/s e supporta la tecnologia SLC Cache, che garantisce un’efficienza operativa più che doppia rispetto alle unità SSD Gen3.

Risolvendo il problema dei ritardi del computer, consente agli utenti di lavorare in multitasking con facilità e di godere di prestazioni veloci e fluide. L’unità SSD MP44L offre un’eccellente precisione nel trasferimento dei dati grazie alla tecnologia LDPC (Low-Density Parity Check Code).

Supporta i comandi di ottimizzazione TRIM di Windows e l’ultimo standard NVMe 1.4. Grazie al meccanismo di allocazione dei set NVM, alla modalità PLM (Predictable Latency Mode) e alla più recente tecnologia RRL (Read Recovery Level), la latenza dell’unità SSD si riduce in modo significativo, così come l’usura alle alte velocità di lettura e scrittura, prolungando la durata dell’unità.

Un ampia gamma di capacità

L’SSD MP44L M.2 PCIe 4.0 di TEAMGROUP è disponibile in un’ampia gamma di capacità, da 250 GB a 2 TB, per soddisfare le esigenze di tutti i tipi di utenti, sia che stiano cercando di aggiornare il PC o di espandere la capacità.

Il primo lotto di MP44L dovrebbe essere disponibile per l’acquisto su Amazon e Newegg in Nord America a fine agosto 2022. Per ulteriori informazioni sulle vendite e sulla tecnologia dell’unità SSD MP44L M.2 PCIe 4.0 e della sua etichetta brevettata in grafene per la dissipazione del calore, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sui canali di vendita ufficiali.

Cosa ne pensate di questo SSD MP44L M.2 PCIe 4.0 di TEAMGROUP? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.