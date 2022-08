Creative Technology: presentato il nuovo Sound Blaster X1

Creative Technology presentat il suo nuovo Sound Blaster X1. Un grande upgrade audio con un piccolo gadget

L’azienda Creative Technology (qui per maggiori info) è leader mondiale nella realizzazione di prodotti di intrattenimento digitale. Famosa per le sue schede audio Sound Blaster e per aver dato il via a una vera e propria rivoluzione multimediale, che ha una base di utenti di oltre 400 milioni. Creative guida l’intrattenimento digitale con soluzioni audio all’avanguardia che includono altoparlanti wireless premium, cuffie wireless, potenti amplificatori per audiofili e sistemi home-theatre di nuova generazione. L’azienda continua a reinventare Sound Blaster, con i suoi rivoluzionari Sound Blaster Roar e Sound Blaster X7 che puntano alla nuova generazione di reti mobili collegando il mondo del computer, degli smartphone e dei tablet.

Dettagli sul nuovo Sound Blaster X1

Creative annuncia Sound Blaster X1, il DAC USB e amplificatore per cuffie in grado di offrire la tecnologia Sound Blaster Acoustic Engine, insieme alla pluripremiata olografia per cuffie Super X-Fi già vista con SXFI AMP. Piccolo come un dito, offre un incredibile audio multicanale, ad alta risoluzione ed immersivo, in grado di riprodurre fino all’ultimo dettaglio sonoro. Questo grazie a un DAC 12dB AKM4377 a 32 bit e amplificatore operazionale dual audio Ti/Burr-Brown INA 1620. Sound Blaster X1 raggiunge le note più alte grazie a un DAC premium e alle tecnologie di elaborazione del suono duale. Sound Blaster X1 funziona al meglio con PC e Mac e, con l’app Creative. Gli utenti possono utilizzare Sound Blaster Acoustic Engine e sfruttare l’intero insieme di tecnologie di elaborazione del suono per migliorare le esperienze lavorative e di gioco.

Sound Blaster Surround Virtualization

Con Sound Blaster Surround Virtualization, gli utenti possono godersi la fenomenale combinazione di immersività e range audio tra film, musica e videogiochi. La tecnologia CrystalVoice si occupa di una serie di regolazioni intelligenti durante le conference call grazie a funzioni come SmartVolume e Acoustic Echo Cancellation. C’è anche lo SmartComms Kit che aiuta a ridurre efficacemente il rumore di fondo e silenziare automaticamente chi non sta parlando. Ci sono impostazioni audio e di gioco preimpostate a livello professionale per soddisfare ulteriormente gli utenti. La Scout Mode rileva anche i segnali audio più bassi e li evidenzia per far restare i giocatori sempre in vantaggio rispetto agli avversari.

Olografia delle cuffie Super X-Fi

Gli utenti possono anche godersi l’olografia delle cuffie Super X-Fi, tecnologia gamechanger che ridefinisce l’ascolto in cuffia. Tutto ciò ricreando un palcoscenico sonoro di un sistema multi-altoparlante per un’esperienza indimenticabile. Inoltre, la mappatura dell’orecchio tramite app SXFI aiuta gli utenti a immergersi ancora di più nelle loro sessioni di gioco o di visione di un film. Sound Blaster X1 è una soluzione audio impossibile da ignorare per gli utenti più esigenti.

Prezzo e disponibilità

Sound Blaster X1 è disponibile sul mercato al prezzo consigliato di € 69.99 su Creative.com. Per ulteriori informazioni su Sound Blaster X1, visita il sito di Creative Technology.

E voi? Cosa ne pensate nuovo Sound Blaster X1 di Creative ? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).