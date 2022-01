PS Now: ecco i giochi in arrivo a gennaio 2022!

È finalmente stata resa pubblica la lista dei giochi in arrivo su PS Now a gennaio 2022: vediamoli insieme!

Finalmente casa Sony ha deciso di rivelare la lista dei giochi che saranno presenti su PS Now da gennaio 2022. Quella del mese scorso comprendeva GTA III: The Definitive Edition, Splitlings e John Wick Hex, e anche questo mese avremo dei titoli assolutamente imperdibili.

PS Now: quali sono i giochi in arrivo a gennaio 2022?

I giochi in arrivo su PS Now dal 4 gennaio spaziano dagli indie a delle vere e proprie chicche tripla A. Partendo da questi ultimi, innanzitutto abbiamo Mortal Kombat 11: il popolarissimo fighting game è parte di un franchise che quest’anno compirà 30 anni (abbiamo anche scritto una recensione). C’è anche Final Fantasy XII: The Zodiac Age, in cui dovremo aiutare la principessa Ashe a combattere l’invasione dell’impero di Arcadia. Eccellente anche Kerbal Space Program: questo popolarissimo sandbox probabilmente avrà un sequel molto presto. Il nostro compito sarà costruire un luogo sicuro per questa popolazione aliena, ma attenzione a non sacrificare troppi Kerbal!

Per quanto riguarda gli indie, abbiamo delle vere e proprie perle, a iniziare da Super Time Force Ultra, un 2D action side-scroller in cui puoi avere il totale controllo del tempo. Poi c’è Unturned, un survival simile a Minecraft che ha dalla sua gli zombie e il multiplayer (era originariamente un free-to-play per PC); Fury Unleashed è un roguelike 2D che unisce Metal Slug e Dead Cells, dove dopo ogni run si otterranno nuove armi e skills. Potrete riscattare tutti questi titoli fino alla scadenza (solitamente gli ultimi del mese). Cosa ci aspetterà il prossimo mese? Scrivete nei commenti i vostri pronostici e le vostre ipotesi!

E voi? Cosa ne pensate?