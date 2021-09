In questa breve guida scopriremo insieme la lista trofei completa di Lost Judgment, il titolo spin-off della serie di Yakuza e sequel diretto di Judgment

Uno dei titoli più apprezzati dell’anno 2019, specialmente da tutti gli appassionati della serie di Yakuza, è stato sicuramente Judgment. Pur condividendone spirito e “universo”, nonché anche basilarmente il gameplay, lo spin-off si discosta marcatamente dalla serie principale per dinamiche e tematiche. Sequel diretto, e forse ultimo capitolo della serie, Lost Judgment arriverà fra meno di tre settimane su console di attuale e scorsa generazione. Torneremo ad impersonare l’ex avvocato/ora investigatore Takayuki Yagami, nella sua avventura nelle due città giapponesi dai nomi fittizi, ma ampiamente ispirate al reale, Kamurocho e Isezaki Ijincho. In attesa dell’arrivo del gioco sul mercato, ci vogliamo rivolgere a voi, trophy hunters!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Lost Judgment consta di 48 statuette totali, di cui 40 trofei di bronzo, 3 d’argento, 4 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Prima di iniziare, vi ricordiamo, come sempre in questo tipo di articoli, che sebbene le descrizioni siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, potrebbero comunque contenere spoiler di trama. Sconsigliamo quindi la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Lost Judgment. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo – Lost Judgment: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo con la prima metà dei trofei di bronzo:

Ora inizia il bello : Hai risolto il dilemma di Keiko;

: Hai risolto il dilemma di Keiko; Il primo pinguino : Hai fermato gli atti di bullismo al liceo Seiryo;

: Hai fermato gli atti di bullismo al liceo Seiryo; Video virale : Hai completato il quarto capitolo;

: Hai completato il quarto capitolo; Ospiti inaspettati : Hai completato il sesto capitolo;

: Hai completato il sesto capitolo; Tutti vengono puniti : Hai completato il settimo capitolo;

: Hai completato il settimo capitolo; Sopravvivere : Hai completato l’ottavo capitolo;

: Hai completato l’ottavo capitolo; Lezioni impartite : Hai completato il nono capitolo;

: Hai completato il nono capitolo; La Talpa : Hai completato l’undicesimo capitolo;

: Hai completato l’undicesimo capitolo; La bilancia della giustizia : Hai completato il dodicesimo capitolo;

: Hai completato il dodicesimo capitolo; Hop, Step, Rabbits! : Hai completato le indagini al club di ballo;

: Hai completato le indagini al club di ballo; La rivincita dei nerd : Hai completato le indagini al club di robotica;

: Hai completato le indagini al club di robotica; Chiunque può cambiare : Hai completato le indagini alla palestra di boxe;

: Hai completato le indagini alla palestra di boxe; Dritto fino al mattino : Hai completato le indagini sulla gang di biker;

: Hai completato le indagini sulla gang di biker; Ci penso io : Hai risolto 10 casi secondari;

: Hai risolto 10 casi secondari; Investigatore : Hai risolto 30 casi secondari;

: Hai risolto 30 casi secondari; Kickflip : Hai ottenuto lo skateboard gratis;

: Hai ottenuto lo skateboard gratis; Clemenza : Hai fatto arrendere un nemico;

: Hai fatto arrendere un nemico; Osservatore provetto : Hai trovato dieci bersagli in modalità osservazione;

: Hai trovato dieci bersagli in modalità osservazione; Cogliere i segnali : Hai trovato dieci bersagli col rilevatore;

: Hai trovato dieci bersagli col rilevatore; Udito sopraffino: Hai trovato dieci bersagli con l’amplificatore sonoro.

La seconda metà dei trofei di bronzo – Lost Judgment: svelata la lista trofei completa!

Terminiamo i trofei di bronzo con la seconda metà:

Che bravo cucciolone! : Hai trovato dieci bersagli col cane;

: Hai trovato dieci bersagli col cane; Fascino irresistibile : Una ragazza ti ha fatto una dichiarazione d’amore;

: Una ragazza ti ha fatto una dichiarazione d’amore; Novellino delle tecniche : Hai sbloccato 30 tecniche;

: Hai sbloccato 30 tecniche; Esperto di tecniche : Hai sbloccato 100 tecniche;

: Hai sbloccato 100 tecniche; Novizio di TownGo : Hai completato le missioni commerciali di 30 negozi di TownGo;

: Hai completato le missioni commerciali di 30 negozi di TownGo; Fanatico di TownGo : Hai completato tutte le missioni commerciali di TownGo;

: Hai completato tutte le missioni commerciali di TownGo; Turista di TownGo : Hai completato 20 missioni cittadine di TownGo;

: Hai completato 20 missioni cittadine di TownGo; Guida turistica di TownGo : Hai completato tutte le missioni cittadine di TownGo;

: Hai completato tutte le missioni cittadine di TownGo; Matricola di TownGo : Hai completato 10 missioni scolastiche di TownGo;

: Hai completato 10 missioni scolastiche di TownGo; Veterano di TownGo : Hai completato tutte le missioni scolastiche di TownGo;

: Hai completato tutte le missioni scolastiche di TownGo; Prevenire è meglio… : Hai ottenuto tutti i pezzi d’equipaggiamento;

: Hai ottenuto tutti i pezzi d’equipaggiamento; Skate or Die : Hai ottenuto tutti gli skateboard;

: Hai ottenuto tutti gli skateboard; Ritmi irresistibili : Hai ottenuto tutti i dischi;

: Hai ottenuto tutti i dischi; Animalista surrealista : Hai completato tutte le ricerche dello scoiattolo;

: Hai completato tutte le ricerche dello scoiattolo; L’aviatore : Hai ottenuto il primo posto in tutti i Grand Prix di droni;

: Hai ottenuto il primo posto in tutti i Grand Prix di droni; Dadi e cubi : Completa tutti i livelli di Dice & Cube;

: Completa tutti i livelli di Dice & Cube; Visione a 360 gradi : Hai completato il livello finale di Aircelios;

: Hai completato il livello finale di Aircelios; Yagami Pro Skater : Hai ottenuto il primo posto nel percorso finale della gara di skateboard;

: Hai ottenuto il primo posto nel percorso finale della gara di skateboard; Soffri come ha sofferto G : Hai ottenuto 50 oggetti di supporto in Hama of the Dead;

: Hai ottenuto 50 oggetti di supporto in Hama of the Dead; Vita da gamer: Hai provato tutti i giochi arcade.

I trofei d’argento – Lost Judgment: svelata la lista trofei completa!

Vediamo insieme i tre trofei d’argento:

L’uomo che ammonì gli Amon : Hai sconfitto l’avversario che ha fatto l’ultima richiesta;

: Hai sconfitto l’avversario che ha fatto l’ultima richiesta; Maestro delle tecniche : Hai sbloccato tutte le tecniche;

: Hai sbloccato tutte le tecniche; Maestro di TownGo: Hai completato TownGo al 100%. Wow!

I trofei d’oro e il trofeo di platino – Lost Judgment: svelata la lista trofei completa!

Qui di seguito trovate i quattro trofei d’oro di Lost Judgment:

Spezzare la ruota : Grazie per aver giocato con noi fino alla fine!;

: Grazie per aver giocato con noi fino alla fine!; Detective leggendario : Hai completato la storia principale alla difficoltà più alta;

: Hai completato la storia principale alla difficoltà più alta; Drammi liceali : Hai completato le indagini sul Professore;

: Hai completato le indagini sul Professore; Elementare, mio caro: Hai risolto tutti i casi secondari (esclusi i DLC).

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino:

Detective navigato: Hai ottenuto tutti gli altri trofei.

Buon divertimento!

