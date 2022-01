Back 4 Blood: tutti i prossimi personaggi saranno DLC a pagamento

I non-morti vogliono farcela davvero pagare: i prossimi personaggi in arrivo su Back 4 Blood saranno tutti DLC, e nessuno sarà gratuito

Il team di sviluppo dietro Back 4 Blood, il talentuoso Turtle Rock Studios, ha recentemente rivelato il futuro per quanto riguarda i personaggi in arrivo, e a quanto pare la parola del giorno è DLC. In un AMA (“Ask me anything”, ovvero una sessione di botta e risposta coi fan, ndr) su Reddit, il direttore creativo e fondatore di TRS Phil Robb ha parlato del futuro del gioco. Quando un fan ha chiesto se il cast si sarebbe espanso con aggiornamenti gratuiti o meno, Robb ha confermato che si tratterà esclusivamente di contenuti a pagamento. Il season pass sarà comunque opzionale, vista la possibilità di acquisti scaglionati.

I personaggi DLC di Back 4 Blood: “tornati… per soldi”

In aggiunta, i fan hanno chiesto se ci saranno altre modalità PvP in arrivo per Back 4 Blood, e a loro Robb ha detto che per ora oltre ai personaggi DLC non c’è nulla di programmato. Ad ogni modo, ci sono nuovi mazzi di carte ed armi già in lavorazione, e non mancherà molto prima che li vediamo. Per quanto riguarda il resto, il team di sviluppo sta già lavorando alacremente ad implementare ulteriori cambiamenti QoL al gioco. Nel caso, si tratta di migliorie (“quality of life”, letteralmente “qualità di vita”; comodità, ndr) mirate a semplificare la vita ai giocatori. L’AMA include molte altre informazioni.

Non è però questa l’unica e sola novità per Turtle Rock Studios. I fan più attenti ricorderanno infatti che lo studio è l’ultima delle recenti acquisizioni effettuate dal colosso cinese Tencent. Dal canto nostro, abbiamo sottoposto l’ultimogenito del team di sviluppo ad un severo scrutinio dal quale Back 4 Blood è emerso come molto più del “semplice” successore spirituale di Left 4 Dead che il gioco parrebbe essere di primo acchito. Il gioco vanta molti punti di forza con poche sbavature, come potete constatare voi stessi andando a consultare la recensione di un titolo in continua… mutazione.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del futuro del gioco? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.