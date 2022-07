Avatar: Frontiers of Pandora, indiscrezioni sulla data d’uscita

Sembrerebbe secondo alcuni rumor che il nuovo titolo targato Ubisoft, Avatar: Frontiers of Pandora abbia una data d’uscita. Vediamo insieme i dettagli a riguardo

Il nuovo titolo di casa Ubisoft che sarà la trasposizione videoludica del colosso cinematografico di James Cameron, Avatar: Frontiers of Pandora sembra, secondo alcune voci che abbia addirittura una data d’uscita. Il titolo che a quanto detto proprio da Ubisoft è uno dei loro progetti più grandi e ambiziosi, sarà considerato dagli stessi sviluppatori un “quadrupla A” proprio a confermare quanto sia importante il progetto intorno al gioco, che ricordiamo sarà disponibile soltanto per le console next-gen, PS5, Xbox Series X/S oltre a PC e Stadia.

Avatar: Frontiers of Pandora un rumor svela la data d’uscita?

Secondo il famoso insider e scrittore Tom Henderson la data d’uscita di Avatar: Frontiers of Pandora sarà il 18 novembre 2022, data che lo inserisce nel periodo di maggiore attività per quanto riguarda le uscite nel mondo videoludico. A confermare tale ipotesi c’è anche il rapporto che Ubisoft ha stilato sugli utili per l’ultimo anno finanziario, e proprio la software house a tal proposito ha dichiarato che il titolo verrà lanciato prima della fine dell’attuale esercizio finanziario, ovvero il 31 marzo 2022.

La data indicata secondo il leak per il titolo Ubisoft, Avatar: Frontiers of Pandora si avvicina molto anche a quella del nuovo film di Cameron, Avatar: La via dell’acqua, questo fa ben sperare per quanto riguarda i rumor riportati. La scelta di far uscire il titolo solamente per le console next-gen è stata spiegata dal direttore della programmazione Nikolay Stefanov, il quale afferma che il gioco renderà obbligatorio l’utilizzo del ray tracing su ogni piattaforma dove girerà. Siete in attesa di questo titolo? Avreste preferito averlo su più piattaforme? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!

