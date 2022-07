Wanna: il racconto, senza filtri, di un’incredibile storia italiana

Il 21 settembre in tutti i paesi debutterà su Netflix Wanna, la nuova docu-serie su Wanna Marchi

Fremantle Italia ha prodotto una nuova docu-serie crime in 4 episodi. Si tratta di Wanna, che sarà disponibile su Netflix a partire dal 21 settembre.

Il teaser della serie è disponibile qui.

Attraverso immagini di repertorio e varie testimonianze, Wanna ripercorre tutte le vicende della televenditrice più famosa d’Italia, Wanna Marchi e di sua figlia, Stefania Nobile.

Una ricostruzione accurata del ventennio tra gli anni ’80 e i primi 2000, caratterizzato dalle prime televendite e da un forte cambiamento avuto nella TV generalista.

Proprio in questo contesto si sviluppano le vicende di Wanna Marchi e Stefania Nobile che ben presto diventano le regine incontrastate di questo nuovo business.

La serie, il soggetto e la produzione

La serie racconta gli aspetti più e meno noti che riguardano la storia delle due regine delle televendite fino allo sgretolarsi del loro impero e alla successiva vicenda giudiziaria. Tutto ciò che riguarda questa storia è messo in scena da immagini di repertorio e testimonianze, finanche l’impatto travolgente che ha avuto sui media e sui telespettatori che l’hanno seguita.

La docu-serie è realizzata attraverso 22 testimonianze, circa 60 ore di interviste e immagini tratte da oltre 100 ore di materiali d’archivio per ricostruire gli eventi in modo accurato.

Wanna è scritta da Alessandro Garramone e Davide Bandiera, diretta da Nicola Prosatore e prodotta da Gabriele Immirzi per Fremantle Italia.

La storia

Per tutta la durata degli anni ’80 l’immagine di Wanna Marchi e la sua voce aggressiva imperavano da tutti gli schermi televisivi in cui proponeva creme dimagranti e miracolose. I suoi prodotti impazzano e rendono lei e sua figlia ricchissime e famosissime.

Tuttavia verso l’inizio degli anni ’90 il suo incredibile impero crolla facendo riecheggiare un clamoroso fallimento che fa alimentare in Wanna e Stefania un’incredibile sete di riscatto.

Così le due decidono di tentare il tutto per tutto lasciando i prodotti di bellezza per la magia. Creme dimagranti e antirughe lasciano così il posto ad amuleti e numeri benedetti venduti insieme al Maestro di vita Do Nascimento. Questa strepitosa macchina da soldi si sarebbe poi rivelata essere altro: una truffa clamorosa, realizzata grazie a una complice insospettabile, la televisione.

