They/them: fuori il trailer del film con Kevin Bacon

They/them: ecco fuori il trailer ufficiale del film slasher “arcobaleno” con Kevin Bacon

Dopo il teaser diffuso un mese fa, ecco il trailer del film horror prodotto da Jason Blum che segna il debutto nella regia del noto sceneggiatore John Logan. Inoltre, la pellicola cavalca l’onda delle più recenti battaglie della cultura LGBTQ+ e woke.

Forse non conoscerete il nome, ma sicuramente c’è da scommettere che almeno una volta nella vita abbiate visto uno o più film con sceneggiatura firmata da John Logan. Tra i suoi successi ricordiamo Ogni maledetta domenica, il colossal Il Gladiatore, The Aviator, Skyfall e Spectre.

Il 5 agosto, negli USA, in streaming su Peacock, debutterà They/Them il film che segna l’esordio di Logan alla regia: si tratta di horror, anzi uno slasher, che è prodotto da Jason Blum e che vede protagonisti Kevin Bacon (uno che, parlando di slasher, nel 1980 è stato nel cast anche del primo Venerdì 13), Theo Germaine, Anna Chlumsky, Carrie Preston, Austin Crute, Monique Kim, Anna Lore, Cooper Koch e Darwin del Fabro.

E che nel titolo ci siano dei pronomi, come sicuramente avrete notato, non è a caso.

La trama di They/them

Come Venerdì 13, infatti, anche They/Them è ambientato in un campeggio estivo, solo che il campeggio in questione, diretto da Bacon e famiglia, è in realtà uno dei quegli inquietanti luoghi in cui, negli USA, famiglie non esattamente progressiste spediscono figlie e figli omosessuali con l’intento di “curarli” dalla loro “malattia”. Quel che non cambia è che a un certo punto si paleserà un killer mascherato che inizierà a seminare panico e morte nel campo.

Ma bando alle ciance, di seguito vi proponiamo il trailer ufficiale del film di debutto alla regia di John Logan, They/them.

La sinossi ufficiale del film

Un gruppo di ragazzi gay e trans arrivano a Camp Whistler per una settimana di corso che mira a “aiutarli a trovare un nuovo senso di libertà”. Mentre i metodi usati al campi diventano sempre più inquietanti dal punto di vista psicologico, i ragazzi dovranno fare gruppo per proteggere loro stessi. Quando un misterioso killer inizia a fare vittime, le cose diverranno ancora più pericolose.

La dichiarazione di John Logan

John Logan ha apertamente dichiarato:

They/Them ha germogliato dentro di me per tutta la mia vita. Ho amato i film horror da sempre, credo perché i mostri rappresentino ‘l’altro’ e come adolescente gay ho sempre sentito una profonda vicinanza con quei personaggi che erano diversi, fuorilegge, proibiti. Volevo fare un film che celebrasse la queerness, con personaggi che al cinema non avevo mai visto mentre crescevo. Spero che quando la gente finisce di vedere il film si ricorderà del grande amore che questi ragazzi provano tra loro, e come quell’amore abbia bisogno di essere protetto e celebrato

Non vediamo l’ora dell’uscita di questo film! Noi rimaniamo a vostra disposizione e, come sempre, vi terremo informati su tutte le novità. Stay tuned!

