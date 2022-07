Presentata la nuova Custodia per PC Y60 Hakos Baelz, in edizione limitata HYTE x hololive Reveal

HYTE (qui per il sito), è il nuovo marchio di componenti per PC, periferiche e lifestyle di iBUYPOWER, produttore leader di PC da gioco personalizzati ad alte prestazioni. L’azienda è entusiasta di annunciare la Hakos Baelz Collab-Limited Edition del popolare case per PC Y60. Questo è stato creato in collaborazione con hololive team inglese, rappresentato dalla COVER Corporation dal Giappone. I visitatori dell’Anime Expo 2022, che si svolgerà a Los Angeles dal 1 Luglio al 4 Luglio, possono provare in prima persona la nuova edizione Y60 Hakos Baelz. Questo è possibile presso lo stand HYTE/iBUYPOWER n. E-15 nella Entertainment Hall, dove sarà installato il suo sistema specifico costruito dal vivo durante lo spettacolo per tutti da vedere.

Sono super felice di far parte di questa collaborazione con iBUYPOWER e sono totalmente entusiasta del fatto che Rosuuri abbia messo insieme un’opera d’arte così carina di me! Spero che questi prodotti infonderanno a tutti voi un’energia caotica illimitata per abbattere i vostri nemici e stare al passo con il gioco!,

ha detto Hakos Baelz.

Dettagli della nuova custodia per PC Y60 Hakos Baelz

HYTE offre un concetto unico con l’Y60 che ha avuto grande successo nel mercato dei case per PC. Uno dei punti salienti dell’Y60 è il design senza cornice, composto da tre pannelli in vetro temperato rimovibili che fiancheggiano il lato e la parte anteriore del case. La modanatura smussata sul soffitto e sul pavimento dell’Y60 sottolinea ulteriormente l’estetica moderna e inserisce i componenti integrati in una nuova prospettiva. Per la custodia in edizione limitata Hakos Baelz Y60, HYTE ha collaborato con il famoso VTuber Hakos Baelz e l’illustratore Rosuuri. Ciò per creare una versione unica dell’Y60 che sarà disponibile in una quantità limitata di 3.000 pezzi per la comunità mondiale. Altri 400 pezzi saranno disponibili tramite iBUYPOWER.com per l’uso in esclusivi sistemi PC da gioco pre-costruiti tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre 2022.

La nostra collaborazione con Hakos Baelz e hololive English è davvero la prima del suo genere per i nostri marchi,

ha affermato King Perez de Tagle, Marketing Executive Producer di iBUYPOWER e HYTE. Che aggiunge

Abbiamo catturato perfettamente lo spirito di Bae in un design avvolgente e completo di vetro che solo la custodia dell’HYTE Y60 può realizzare. E inoltre non potevamo pensare a un momento e un luogo migliore per condividere questa rivelazione mondiale con i fan che durante l’Anime Expo 2022!

Estetica accattivante

La nuova custodia per PC Hakos Baelz Y60 presenta opere d’arte dell’illustratore di anime professionista, Rosuuri, che mostra Hakos Baelz in primo piano sui pannelli di vetro temperato. Gli orsetti ripieni con “BRUH” sul pannello posteriore ventilato e l’illustrazione principale vengono applicati utilizzando la tecnologia di incisione UV per la migliore qualità e durata. Ulteriori elementi visivi chiave includono una serigrafia di Mr. Squeaks nell’angolo in alto a sinistra. Un logo della collaborazione Hakos Baelz x iBUYPOWER nell’angolo in basso a destra e persino un interruttore di alimentazione LED personalizzato.

Ciascuna delle 3.400 custodie per PC Hakos Baelz Y60 in edizione speciale è dotata di una targhetta personalizzata nella parte posteriore dello chassis che indica il numero di produzione dell’edizione limitata illustrato con dadi e un logo della collaborazione ololive x iBUYPOWER.

Tappetino Hakos Baelz incluso

Ogni ordine della custodia per PC Hakos Baelz Y60 viene fornito in bundle con un tappetino da scrivania Hakos Baelz HYTE DP900 abbinato. Con le dimensioni di 800×380 mm e le immagini Hakos Baelz, il sottomano da scrivania è il compagno ideale per la custodia per PC Hakos Baelz Y60. Completando perfettamente ogni configurazione della scrivania.

Prezzi e disponibilità nuova custodia per PC Y60 Hakos Baelz

La custodia per PC Hakos Baelz Y60 dovrebbe essere disponibile per il preordine su HYTE.com direttamente negli Stati Uniti e in Canada. Nonché a livello globale con distributori selezionati per un prezzo consigliato di 280 USD e 299 euro per l’Europa. La spedizione dovrebbe iniziare a Settembre 2022 a seconda della distribuzione mondiale. I sistemi PC pre-costruiti iBUYPOWER configurati esclusivamente con la custodia Hakos Baelz Y60, incluso il Desk Pad DP900, saranno disponibili a fine Settembre/inizio Ottobre 2022.

E voi? cosa ne pensate di questa nuova custodia per PC Y60 Hakos Baelz ?