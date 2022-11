Atomic Heart: svelata la data di uscita

Dopo una serie infinita di rimpalli e false speranze, anche per Atomic Heart, è arrivato finalmente il momento della rivelazione delle data di uscita

Stando agli ultimi leak e indiscrezioni a riguardo, il gioco avrebbe dovuto uscire a marzo del prossimo anno, ma a quanto pare bisognerà attendere “solo” fino alla fine di febbraio per poter fare una partita ad Atomic Heart. Andiamo dunque a capire un po’ meglio la situazione!

Atomic Heart: appuntamento a febbraio 2023

Lo sparatutto in prima persona dello sviluppatore russo Mundfish e dell’editor e distributore francese Focus Entertainment, un nome dietro a parecchi titoli sportivi e strategici, hanno dunque confermato finalmente che il gioco uscirà nella prima metà del prossimo anno. Anzi, per essere più precisi, il titolo verrà ufficialmente lanciato il 21 febbraio del 2023 per PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One e PC, e sarà disponibile anche sul Game Pass sin dal day one, quindi non manca poi così tanto tutto sommato. Inoltre non va dimenticato che, stando al trailer che vi postiamo qui sotto, sono già aperti i pre ordini!

Stando a quanto recentemente dichiarato da Mundfish, Atomic Heart avrà una durata stimata di circa una ventina di ore e vedrà i giocatori immersi in un mondo futuristico utopico dove, robot e mostri mutanti, stanno prendendo il sopravvento sull’umanità. In sostanza è come se si unissero, con un po’ di fantasia, la serie di Terminator a quella di Fallout in salsa sovietica se vogliamo vederla così.

Comunque sia, mentre aspettiamo che il titolo arrivi finalmente tra le nostre mani, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!