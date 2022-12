Assassin’s Creed Codename Jade: spuntano online dei leak

Spuntano online dei leak con del materiale inedito riferito ad Assassin’s Creed Codename Jade. scopriamo tutti i dettagli in questa news

La celebre saga di Ubisoft è sempre sotto ai riflettori in questi ultimi mesi. Durante l’Ubisoft Forward dello scorso settembre infatti sono stati annunciati diversi nuovi progetti dedicati al franchise: parliamo ad esempio di Mirage, il prossimo capitolo per console che dovrebbe essere un ritorno a gameplay ed ambientazioni più vicine al capostipite della serie, o Codename Red, un nuovo episodio principale che, stando a quanto dichiarato, ci porterà a esplorare il Giappone feudale. In quello stesso evento è stato anche annunciato Assassin’s Creed Codename Jade, titolo mobile che, nelle scorse ore, è stato vittima di alcuni leak.

Leak mostra per la prima volta Assassin’s Creed Codename Jade

Di Assassin’s Creed Codename Jade, il nuovo titolo in arrivo prossimamente su piattaforme mobile, non era ancora stato mostrato ufficialmente il gameplay, ma ora alcuni leak finiti in rete hanno permesso di dare uno sguardo al gioco. Il titolo dovrebbe essere ambientato in Cina, ambientazione non nuova per la saga, ma questa volta pare che ci sarà permesso di esplorare il mondo di gioco con le classiche caratteristiche open world della serie.

Il materiale diffuso online mostra alcuni frammenti di gameplay, nei quali si possono vedere alcune scene d’azione e qualcosa di simile ad un tutorial. Con tutta probabilità le scene mostrate rappresentano le prime battute di un titolo ancora incompleto, e questo è comprensibile, essendo lo stesso ancora in sviluppo. Al momento non si sa ancora molto sul titolo, perciò non ci resta che attendere informazioni ufficiali da parte degli sviluppatori.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di conoscere maggiori informazioni su questo titolo e scoprire cosa ha da offrire?