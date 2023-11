Assassin’s Creed Syndicate: il gioco è gratis su PC tramite Ubisoft Connect

“Credo” che gli “assassini” stiano lavorando pro bono: Assassin’s Creed Syndicate è insindacabilmente (e incredibilmente) gratis su PC

No, non avete letto male (e tantomeno abbiamo scritto male noi, nel caso): anche con i saldi del Black Friday prossimi alla chiusura (29 novembre), Ubisoft ha reso disponibile Assassin’s Creed Syndicate completamente gratis per l’utenza PC. Fino al 6 dicembre, infatti, è possibile redimere il titolo su computer, a patto che si usi l’app Ubisoft Connect. Uscito nel 2015 su Xbox One, PS4 e PC, il gioco ruota intorno ai gemelli Jacob ed Evie Frye nella Londra del 1868 durante la seconda rivoluzione industriale. Sono Assassini, e come tale agiscono nell’ombra per servire la luce… o qualcosa del genere. Naturalmente l’eterna lotta con i Templari prosegue, tra la comparsata di un personaggio storico e l’altra.

Celebrate Cyber Week with a free copy of #AssassinsCreed Syndicate on PC!

Visit the Ubisoft Store to redeem your copy before the promotion ends December 6.

 https://t.co/Q5i8MAh6VL pic.twitter.com/cAupTkLaiM — Ubisoft (@Ubisoft) November 27, 2023

Syndicate è l’Assassin’s Creed disponibile gratis su PC

Oltre alle meccaniche di combattimento (a loro tempo) inedite, il gioco ha introdotto il concetto di scambio tra due differenti protagonisti. Inoltre il gioco introduce nuovi mezzi di trasporto come rampini e carozze. Jacob, nello specifico, può portare la sua banda a scontrarsi con le altre per stabilire il dominio. Il gioco ha dovuto fare i conti con la fredda accoglienza che il pubblico ha riservato (non propriamente senza cognizione di causa) al suo predecessore Unity nel 2014, ma da allora Syndicate ha ricevuto molti elogi dalla critica. Le copie vendute dal gioco a novembre 2017 hanno superato i cinque milioni e mezzo. Senza neanche l’ausilio dei pop-up, incredibile a dirsi!

Ora sta a voi dirci la vostra: l'idea di sbafarvi un Assassin's Creed a sbafo vi fa gola, o preferite tenerla al sicuro dai sicari biancorossi?