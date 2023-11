In fuga con Babbo Natale: il trailer con Giampaolo Morelli su Netflix

In fuga con Babbo Natale, commedia natalizia italiana su Netflix con Giampaolo Morelli e Ilaria Spada, si mostra nel primo trailer ufficiale

A meno di un mese da Natale, Netflix ha rivelato la sua proposta italiana per le Feste, la commedia per tutta la famiglia In fuga con Babbo Natale, con Giampaolo Morelli ed Ilaria Spada, in arrivo sulla piattaforma il 15 dicembre. In occasione dell’ormai imminente uscita, il colosso dello streaming ha quindi condiviso il divertente trailer ufficiale del progetto.

Diretto da Volfango De Blasi, In fuga con Babbo Natale è la storia di una improbabile amicizia, quella fra un ladro ed Antonio, un bambino di sette anni che vivrà la più magica delle avventure proprio il giorno di Natale. Di seguito trovate il trailer e la sinossi ufficiale del film.

Il trailer e la sinossi di In fuga con Babbo Natale su Netflix

Antonio ha 7 anni ed è orfano di padre. La sera della Vigilia di Natale non vuole doni, vorrebbe solo volare con la slitta di Babbo Natale fino alla stella dove vive il suo papà. Per questo, quando vede Babbo Natale scendere dal tetto di casa sua, decide di seguirlo come suo aiutante. Non sa che sotto la barba e il cappello si nasconde un ladro, che ha deciso di usare questo travestimento per rubare indisturbato. Chi fermerebbe mai Babbo Natale? Casa dopo casa, furto dopo furto, passeranno una notte speciale che non dimenticheranno mai più e che cambierà per sempre le loro vite.

Volfango De Blasi dirige dunque la sua quarta commedia natalizia, dopo i tre film nati dal sodalizio con Lillo & Greg: Un Natale stupefacente, Natale col boss e Natale a Londra – Dio salvi la Regina. Accanto a Morelli e Spada, completano poi il cast Mario De La Rosa, Elisa Di Eusanio, Michela Andreozzi, Renato Marchetti, Marco Conidi, Romano Talevi, Federico Tocci e Ninni Bruschetta e il piccolo Enea Indraccolo.

