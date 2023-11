Killer Instinct: Anniversary Edition, la data di uscita è… oggi?!

Sorprendente come un “c-c-combo breaker”, c’è solo la data di uscita per Killer Instinct: Anniversary Edition, fissata proprio per oggi

Nel secondo momento da “sì, avete letto bene” della mattinata, siamo più che felici di riportare la data di uscita per la versione a prezzo pieno di Killer Instinct: la tanto agognata Anniversary Edition del gioco, che ripropone in un solo pacchetto tutti i contenuti dell’edizione free-to-play, è disponibile a partire da oggi stesso. Non sapremmo dirvi se i fusi orari ci metteranno lo zampino, ma siamo sicuri che possiate dirigervi sullo store di Microsoft anche durante la stesura stessa della notizia. Potete constatare voi stesso l’entusiasmo autocelebrativo dell’account ufficiale consultando il tweet qui sotto.

Exciting news, Combo Breakers: Killer Instinct Anniversary Edition will be available TOMORROW, November 28, at 12PM Pacific! Check out our latest blog post for a reminder on all the great things coming your way in this update: https://t.co/scmR9rAJ3B pic.twitter.com/SA1ewYdybs — Killer Instinct (@KillerInstinct) November 27, 2023

Avvenimenti più unici che “Rare”: l’Anniversary Edition di Killer Instinct ha una data di uscita… che non serve segnare da nessuna parte!

Non contenti di fare parzialmente dietrofront sul modello di business free-to-play non sempre tra i più popolari, il publisher Microsoft e lo sviluppatore Iron Galaxy Studios rilasceranno anche una patch per il gioco. L’aggiornamento gratuito sarà il primo bilanciamento al roster ricevuto dal picchiaduro negli ultimi anni. Se non altro, l’eredità di Rare non andrà perduta: oltre che nel roster del gioco, ad esempio, Battletoads ha vissuto una seconda giovinezza con l’omonimo titolo del 2020 di Dlala Studios (Disney Illusion Island). In quanto alla creazione più famosa del team di sviluppo britannico, Banjo e Kazooie, l’eredità di gameplay del duo rivive nell’indie Yooka-Laylee mentre l’orso e l’uccellina sono tornati sotto i riflettori grazie a Super Smash Bros. Ultimate.

