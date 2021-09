Apex Legends: i server continueranno ad avere problemi

L’impossibilità a connettersi all’interno dei server di Apex Legends sta creando una bella gatta da pelare per il team di Respawn. In precedenza, il gioco era stato preso di mira da un attacco hacker: il movente consisteva nel voler riportare l’attenzione su Titanfall, serie che ha trovato una discesa nell’oblio da parte dello studio di sviluppo, in favore del più gettonato battle royale Apex Legends. Tuttavia, questo nuovo problema è in realtà frutto della patch 10.1, che includeva il nuovo evento Evoluzione rilasciato il 14 settembre all’interno del gioco.

La stessa Respawn ha confermato attraverso un tweet i problemi insorti, dichiarando di aver registrato il triplo delle disconnessioni in più rispetto al solito, e su ogni piattaforma. Dunque il colpevole da cui derivano le numerose disconnessioni sarebbe proprio l’aggiornamento del gioco. Sempre nel tweet, affermano di aver aumentato la capacità dei server di Apex Legends, e di avere in programma ulteriori giorni di manutenzione. Gli sviluppatori cercheranno di sistemare tutto entro il 22 settembre con una nuova patch, e nel frattempo estenderanno la durata dell’evento in corso.

An update on ongoing issues with @playapex stability:

We're ramping up our server capacity today and have some scheduled fixes for tomorrow. However, we believe some problems will require work through the weekend.

Sincere apologies—we're working as quickly as we can on a fix.

— Respawn (@Respawn) September 16, 2021