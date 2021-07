Apex Legends: il gioco è stato hackerato ma sembra essersi tutto risolto

Apex Legends è stato hackerato ma Respawn sembra aver rapidamente arginato la situazione, vediamo i dettagli in quest’articolo

Apex Legends è stato hackerato: un gruppo di hacker ha avviato un attacco ai danni del gioco in seguito alla frustrazione per gli attuali problemi di hacking e server che i giocatori stanno affrontando nell’originale Titanfall.

Come riportato da Kotaku, alcuni giocatori di Apex Legends su PC stanno notando playlist di gioco e notifiche violate che contengono testo riportante lamentele riguardo la spiacevole situazione di Titanfall. Nei messaggi viene pubblicizzato SaveTitanfall.com, un sito web che rivendica il fatto che EA e Respawn (le società dietro entrambi questi giochi) non stanno facendo abbastanza per mantenere Titanfall del 2014 al sicuro dagli attacchi. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Apex Legends: il gioco è stato hackerato ma sembra essere tutto risolto al momento, diversa, invece, la situazione di Titanfall

A partire da qualche ora fa, Respawn ha confermato che il matchmaking in Apex Legends, il gioco hackerato da un gruppo che sta spingendo affinché la software house sistemi lo stato in cui vers Titanfall, è stato ripristinato ed è stata messa in atto una correzione per fermare le playlist compromesse. Inoltre, la stessa Respawn ha stabilito che questo attacco, sebbene dirompente, “non ha messo a rischio le informazioni personali o gli account dei giocatori”.

Mentre l’attacco potrebbe essere finito per il momento, le sue conseguenze si fanno ancora sentire nella comunità di Titanfall, e TF Remnant Fleet (la “più grande comunità originale di Titanfall 1”) lo grida a piena voce. TF Remnant Fleet, insieme ai membri del NoSkill Titanfall Modding Discord, ha creato SaveTitanfall.com per informare la community di questi attacchi in corso. Quello di cui il gruppo non si è reso conto è che presto ciò li avrebbe messi nel mirino della comunità che stanno cercando di aiutare.

Quando sono iniziati gli attacchi hacker molti presumevano che il sito Web fosse stato creato dai responsabili degli attacchi. Secondo RedShield, l’amministratore di Discord Server TF Remnant Fleet, non è così:

Non siamo responsabili dei recenti attacchi e non abbiamo alcun controllo su di essi, ed è qualcosa di cui conosciamo molto bene le conseguenze. Speriamo che le cose possano tornare presto alla normalità. Per lo meno, anche se Titanfall non viene sistemato, speriamo che Apex Legends possa esserlo, poiché so che è un gioco che molte più persone apprezzano tanto quanto noi amiamo il nostro gioco.

RedShield ritiene che gli attacchi provenissero o da qualcuno che intendeva far sembrare malintenzionato il gruppo TF Remnant Fleet collegato a SaveTitanfall.com, o che fosse una protesta di un gruppo di buone intenzioni che mirava a sensibilizzare ma non si aspettava la quantità di contraccolpo che si è verificato. Considerando che il messaggio hackerato è stato aggiornato per dire che il gruppo non era affiliato con SaveTitanfall.com, RedShield si sta orientando verso quest’ultima ipotesi.

“Queste persone della comunità Apex hanno causato danni enormi”, ha riferito un modder di TF Remnant Fleet in un’intervista a IGN. “Non solo a questo server, ma anche alle persone a cui tengo e che amo. Ho dovuto distruggere un server a causa degli aggiornamenti della community e delle controversie iniziate nel mio server.”

