FIFA 22: svelata la carta Icon di Rooney!

Nelle scorse ore, Electronic Arts ha svelato una nuova carta Icon in arrivo in FIFA 22, quella di Rooney: scopriamo insieme i Ratings e l’Overall ufficiale

Nonostante le polemiche riguardanti l’upgrade next-gen, che sembra proprio non sarà disponibile sulla versione PC, FIFA 22 rimane il titolo più atteso da parte di tutti gli appassionati di videogiochi e calcio. Sarà anche dovuto al fatto che quest’anno la competizione con Konami è sicuramente imparziale, considerando il cambio di rotta dell’azienda nipponica che ha voluto puntare su un titolo free-to-play con una quantità smodata di DLC a pagamento in arrivo anno per anno. Sarà anche perché, in effetti, il franchise di FIFA è da sempre associato alle simulazioni di calcio per eccellenza da parte di tutti gli appassionati. Fatto sta che l’1 ottobre si avvicina e, parallelamente, l’asticella dell’hype si sta innalzando esponenzialmente.

Nei giorni scorsi, Electronic Arts ha svelato sia i 22 giocatori più forti della modalità FUT del prossimo FIFA, sia le prime tre carte Icon in arrivo nel titolo, quelle di Van Persie, Cafu e Casillas. Nelle scorse ore, l’azienda ha svelato la quarta carta Icon, quella con protagonista Rooney, con tanto di Ratings e Overall ufficiale. Le tre versioni della carta sono state svelate tramite l’account Twitter ufficiale di EA Sports, con un breve teaser. Potete trovare il Tweet qua sotto.

EA mostra una nuova carta Icon per FIFA 22: ecco Rooney!

Wayne Rooney è il celeberrimo campione del Manchester United. Partito giovanissimo in una squadra secondaria, l’uomo è verticalmente diventato una leggenda, un tiratore scelto e un mago davanti alla porta. Cinque titoli Premier League, tre Coppe Lega, una Coppa FA, una UEFA Champions League, una UEFA Europa League e una FIFA Club World Cup. Una vera e propria icona, in qualsiasi era lo si voglia collocare.

La quarta carta Icon di FIFA 22 mostrata è quindi dedicata al campione di sempre, Rooney. Vi ricordiamo che FIFA 22 sarà disponibile dall’1 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e Nintendo Switch. State aspettando il titolo di Electronic Arts? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!