Geomag ha ufficialmente rivelato i nuovi magneti Geomag Glow che si illuminano al buio!

Ogni anno, in autunno, andiamo alla ricerca delle decorazioni di Halloween più stravaganti, per poi buttarle via a novembre. Ma quest’anno, perché non investire in qualcosa che illuminerà la tua festa di Halloween, ma che continuerà a essere divertente una volta che la festività sarà finita? Stiamo parlando dei set Geomag Glow.

Adatti a tutte le età (dai 3 anni in su) i set Geomag Glow non sono solo un’ottima decorazione per la tua festa di Halloween, ma anche un’importante opportunità per saperne di più sul mondo della fisica e del magnetismo.

Geomag Glow: arriva la versione spettrale in vista di Halloween!

Il set Glow è composto da tre set di barre magnetiche che si illuminano al buio. Queste asticelle possono essere disposte in qualsiasi forma o struttura che illumini l’immaginazione. Grazie al loro design, puoi posizionare il tuo set Geomag ovunque.

Quindi, come vengono alimentate esattamente queste barre magnetiche e perché si illuminano al buio? Bene, i Geomag Glow sono realizzati con materiali riciclati al 100%, i quali sono anche naturali al 100%. In quanto tali, funzionano catturando la luce solare, durante il giorno, e la useranno per brillare al buio. Per lo stesso motivo, i set Geomag sono anche ottimali per l’ambiente poiché non lo danneggiano in alcun modo

Poiché i set Geomag sono alimentati a energia solare, è meglio lasciarli all’aperto in un luogo ben illuminato durante il giorno in modo che possano catturare abbastanza luce solare per illuminare la festa.

Perché sono ottime decorazioni di Halloween?

Ciò che rende i set Glow fantastici come decorazione per feste di Halloween è la misteriosa luce verde che fuoriesce dai pezzi magnetici. Questo aiuta a progettare una costruzione che sembra uscita dal laboratorio del Dr. Frankenstein.

Per i genitori, questo è un modo eccellente per entusiasmare i propri figli sui i principi STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Oltre ad insegnare loro le nozioni base di questi principi, questi magneti permetteranno ai bambini di divertirsi e sviluppare la creatività.

Prezzi e disponibilità

I set Glow sono disponibili in tre diverse opzioni, differenziate per complessità e numero di pezzi. Innanzitutto c’è il Geomag Glow 25 di base, poi il Geomag Glow 42 leggermente più complesso e, infine, il Geomag Glow 60.

Se non hai mai approcciato un set Geomag, il 25 potrebbe essere un buon punto di partenza. Se sei più esperto o vuoi realizzare una complessa decorazione di Halloween, Geomag Glow 60 potrebbe essere più appropriato. Vi ricordiamo che ogni set può essere combinato con altri Glow o anche con altri set Geomag.

