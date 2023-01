Vampire Survivors: le migliori armi per sopravvivere

Ecco la guida alle migliori armi per sopravvivere nel mondo di Vampire Survivors e con cui rimandare all’inferno i demoni in modo pratico e veloce

Abbiamo intenzione di credere che Vampire Survivors non abbia bisogno di presentazioni, il titolo infatti è stato uno dei fenomeni recenti nel mondo dei videogame, in quanto trattasi di un piccolo indie italiano con basse pretese ma che ha fatto presa su molti videogiocatori. È stato infatti sviluppato da un solo programmatore, che porta il nome di Luca Galante (seppur firmandosi come Poncle), ed è un semplicissimo roguelike shoot’em up con visuale dall’alto dalla componente artistica in pixel art. E proprio per la sua natura roguelike crediamo d’obbligo la stesura di una guida alle migliori armi di Vampire Survivor, che indubbiamente vi sarà molto utile.

10) Pentagramma – Vampire Survivors: migliori armi

Iniziando dall’arma più “debole” via via scendendo verso la migliore non possiamo non segnalare il Pentagramma. Il Pentagramma darà infatti la possibilità ai giocatori, se utilizzato, di uccidere tutti i nemici presenti in quel momento a schermo, è chiaramente un’ottima mossa nel caso fossimo estremamente in difficoltà. Tuttavia ci sarà un caro prezzo da pagare, infatti non soltanto eliminerà tutti i mostri a schermo, ma anche ogni item presente a terra, per questo è consigliabile utilizzarlo esclusivamente se non si hanno altre alternative.

9) Pugnale – Vampire Survivors: migliori armi

Avere Pugnale all’inizio del gioco può essere un buon vantaggio, in quanto permette di eliminare facilmente i nemici più deboli all’inizio del gioco, come i pipistrelli. Uno dei difetti di Pugnale è che colpisce i nemici di fronte a voi, e potrebbe essere estremamente difficile utilizzarlo se siete con le spalle al muro. La sua forma evoluta Thousand Edge invece permette di sparare più pugnali alla volta e ad una velocità elevata, se amate fronteggiare i nemici faccia a faccia questa potrebbe essere l’arma che fa per voi.

8) Aglio – Vampire Survivors: migliori armi

Anche se immaginiamo che stenterete a crederci, siamo sicuri che una volta scoperto non vedrete l’ora di avere Aglio il prima possibile nella vostra partita. Prima otterrete Aglio in partita e meglio sarà per voi, in quanto ottenere Aglio in una partita mentre siete già ad un buon livello non vi darà gli adeguati benefici. Aglio infatti assicura un cerchio di protezione intorno al personaggio, e se opportunamente livellato infliggerà danni maggiori ai nemici, anche i più forti, specialmente nella sua forma evoluta Soul Eater.

7) Ascia – Vampire Survivors: migliori armi

L’utilizzo di Ascia può sembrare inizialmente difficile in quanto lancia colpi contro i nemici ad un ritmo estremamente lento, ma se viene livellata abbastanza può essere un degno alleato contro i nemici. Abbinandolo ad oggetti come Candelabro e Tomo Vuoto è possibile aumentare il tempo di recupero e lanciare Ascia a velocità elevata. La sua evoluzione Spirale della Morte lancerà un cerchio di falci intorno al personaggio permettendovi così di uccidere tutti i nemici intorno a voi, ottimo nel caso fossimo accerchiati.

6) Anello di Fulmini – Vampire Survivors: migliori armi

Anello di Fulmini è un oggetto che infligge una quantità spropositata di danni ed è una delle migliori armi di Vampire Survivors specialmente nelle fasi finali della partita, con cui sarà possibile sbarazzarsi in modo veloce di tanti nemici. Purtroppo inizialmente non sarà quell’arma utilissima che ci si aspetta, in quanto farà cadere dei fulmini casuali dall’alto su punti di mappa casuali, il che non garantisce che colpiranno effettivamente dei nemici. Ad ogni modo col passar del tempo inizierà a colpire direttamente dei bersagli, e migliorerà man mano che salirà di livello. La sua forma finale Thunder Loop attaccherà i nemici causando enormi quantità di danni.

5) Peachone ed Ali d’Ebano – Vampire Survivors: migliori armi

Peachone ed Ali d’Ebano sono raggruppate insieme in quanto sono si due armi di forma diversa, ma che sostanzialmente hanno lo stesso potere, bombardano e colpiscono i nemici. Purtroppo nonostante infliggano molti danni, queste due armi attaccano soltanto da un lato, lasciando il personaggio vulnerabile agli attacchi dall’altro lato. Se utilizzati insieme possono essere inarrestabili, soprattutto nelle loro forme combinate.

4) Acqua Santa – Vampire Survivors: migliori armi

Acqua Santa è una delle armi più sottovalutate, di per se potrebbe non essere davvero una delle armi migliori, ma se abbinata a potenziamenti come Candelabro o Raccoglitore di Incantesimi farà enormi quantità di danni ai nemici. Nella sua evoluzione La Botta, l’acqua segue il personaggio ovunque si sposti. È molto utile per contrastare i nemici che si avvicinano troppo.

3) Tracciatore di Rune – Vampire Survivors: migliori armi

Tracciatore di Rune è una delle migliori armi di Vampire Survivors che può essere utilizzata fin dall’inizio e portata per tutta la durata della partita, essa fa rimbalzare dei proiettili contro le pareti assicurandosi di colpire i nemici. Questo attacco man mano che si avanza nel gioco tenderà ad aumentare il suo spessore coprendo un’enorme e vasta area di gioco e permettendo al videogiocatore di sfoltire i nemici presenti sul terreno. Livellando fino alla fine Tracciatore di Rune si ottiene Nessun Futuro, che letteralmente colpirà ogni cosa coprendo persino lo schermo di gioco.

2) La Bibbia del Re – Vampire Survivors: migliori armi

La Bibbia del Re è un arma che è più utile avere a metà partita, in quanto inizialmente farà una misera quantità di danni ai nemici. Come alcune delle armi presenti in questa guida è perfetta per sfoltire le schiere nemiche e mantenerli a distanza. La sua evoluzione Vespri Empi aggiunge una molteplice manciata di Bibbie all’arsenale del personaggio, volteggiando ad una velocità estremamente elevata intorno ad esso e costituendo una barriera praticamente impenetrabile.

1) Frusta – Vampire Survivors: migliori armi

La migliore arma di tutte che dovreste utilizzare ogni volta che ne avrete la possibilità è la Frusta, un arma completa e perfetta che funziona indipendentemente dal tipo di scenario in cui ci troviamo. Se combinata con Duplicatore e Candelabro può causare ingenti danni alle schiere nemiche, e per rendere l’arma ulteriormente migliore basterà evolverla in Lacrima Sanguinante. In codesta forma non solo aumenterà la quantità di danni inflitti ai nemici, ma permetterà anche ai giocatori di curare il loro personaggio per ogni colpo che andrà a segno. Sarete d’accordo con noi che è la miglior arma con cui sopravvivere nella lotta ai demoni.

Sopravvivere nella dura lotta all’Oscurità

Siamo giunti al termine di questa guida, che speriamo essere stata di grande utilità a tutti coloro intendono affrontare al meglio il difficile mondo di Vampire Survivors (con queste armi, che sono le migliori, avrete un vita più facile), titolo uscito a fine 2021 e che continua ad essere uno dei videogiochi più blasonati del momento.

