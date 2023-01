Perché i commercianti amano i Bitcoin?

L’adozione di Bitcoin ha guadagnato sempre più terreno tra i commercianti di tutto il mondo. Ecco perché i commercianti amano Bitcoin

Sebbene Bitcoin funga anche da riserva di valore, era principalmente una valuta di transazione alternativa. La maggior parte degli utenti di BitiCodes lo utilizza principalmente come mezzo di pagamento per beni e servizi. I leader del settore come Microsoft e Tesla sono stati i primi ad adottare Bitcoin come pagamento, ma non ci è voluto molto prima che diversi media per i commercianti su piccola scala seguissero l’esempio.

Oggi, Bitcoin è la criptovaluta più importante, riconosciuta e accettata in tutto il mondo. Il seguente articolo discute perché Bitcoin comanda così tanto amore dai commercianti di tutto il mondo.

Aumento dell’esposizione con meno rischi

Carte di credito, carte di debito e altri sistemi di pagamento elettronico consentono ai commercianti di elaborare i pagamenti da clienti in diversi paesi stranieri. Tuttavia, tali operazioni restano soggette a varie restrizioni governative e influenze istituzionali. Ad esempio, i commercianti non possono elaborare pagamenti da paesi sanzionati.

Inoltre, i governi limitano anche i volumi di transazioni che i commercianti possono elaborare in denaro fiat attraverso i loro confini. Il sistema finanziario centralizzato rende estremamente difficile e costoso per le imprese locali espandersi ai mercati esteri.

Bitcoin offre un’eccellente soluzione perché è una valuta universale decentralizzata. A differenza delle transazioni di denaro fiat, Bitcoin non è soggetto a influenze politiche o istituzionali. Ciò consente ai commercianti di effettuare transazioni sui mercati esteri senza il rischio di interventi esterni. L’adozione di Bitcoin come pagamento consente ai commercianti di rivolgersi e attrarre clienti in diversi mercati globali.

Elaborazione dei pagamenti rapida e sicura

Grazie alle normative governative e alla burocrazia istituzionale, le rimesse internazionali sono state molto costose e inefficienti. L’elaborazione dei pagamenti transfrontalieri richiede di solito diverse ore, giorni o settimane per essere completata, con enormi perdite per gli esercenti. Inoltre, i sistemi di pagamento tradizionali espongono anche gli esercenti a vari rischi di sicurezza, tra cui la frode, principalmente a causa delle molteplici terze parti coinvolte.

Nessuna autorità o entità centrale regola l’utilizzo e la circolazione di Bitcoin. Inoltre, i commercianti non hanno bisogno di banche o processori di denaro per inviare o ricevere Bitcoin in tutto il mondo. Tutte le transazioni Bitcoin avvengono sulla blockchain, senza alcun intermediario, facilitando l’elaborazione rapida dei pagamenti che di solito dura solo pochi minuti.

Invece di terze parti, la blockchain di Bitcoin verifica e convalida tutte le transazioni su un libro mastro digitale condiviso. Bitcoin funziona su una rete distribuita con nodi casuali che rendono virtualmente impossibile manipolare le transazioni. Il registro Bitcoin è crittografato e irreversibile, proteggendo i commercianti da rischi fraudolenti come la doppia spesa.

Transazioni a basso costo

Bitcoin sostiene anche costi di transazione inferiori rispetto a carte di credito, carte di debito e bonifici bancari. L’assenza di intermediari nelle transazioni Bitcoin riduce significativamente le commissioni quando si inviano fondi a livello globale. Inoltre, Bitcoin non ha un requisito di saldo minimo, commissioni di manutenzione del conto e molti altri oneri imposti da banche e processori di denaro.

Gli scambi di criptovalute come Bitcoin Pro di solito addebitano una piccola commissione di transazione per l’elaborazione dei pagamenti per conto di commercianti e individui. Calcolano principalmente i costi in base ai volumi delle transazioni. A parte le commissioni di transazione a basso costo, anche Bitcoin non è soggetto a commissioni di conversione valuta poiché i commercianti possono ricevere e inviare pagamenti in criptovaluta. Questi attributi unici di Bitcoin consentono ai commercianti di risparmiare parecchio denaro a lungo termine.

Edge Tecnologico

Bitcoin ha ispirato significativi progressi tecnologici, aiutando i commercianti a passare a un’economia digitalizzata più efficiente. Bitcoin consente ai commercianti di elaborare i pagamenti e archiviare i loro fondi virtualmente, senza alcuna burocrazia. La sua blockchain mantiene un registro accurato di tutte le transazioni a cui i commercianti possono facilmente accedere online. Inoltre, la blockchain supporta anche lo sviluppo e il miglioramento di vari processi di core business come gli smart contract, la gestione della catena di approvvigionamento e la gestione delle scorte.

Bitcoin offre solidi vantaggi ai commercianti, tra cui una maggiore esposizione, transazioni a basso costo, elaborazione dei pagamenti sicura e rapida. La sua blockchain è una tecnologia rivoluzionaria, che aiuta le aziende a scoprire e migliorare vari processi per la crescita e la sostenibilità a lungo termine.