Recensione What If...? episodio 4: Dr Strange

TITOLO ORIGINALE: What If…?. GENERE: Supereroi. NAZIONE: Stati Uniti. REGISTA: A.C. Bradley. DURATA: 9 episodi, 34 min ca. DISTRIBUTORE: Disney+. USCITA: 1 settembre 2021.

What If…? ci presenta un quarto episodio molto intenso, drammatico che smuove molto la classica narrazione Marvel a cui siamo abituati, soprattutto in questa nuova serie animata. L’episodio numero quattro si incentra sul Dr Strange e ci pone di fronte l’ipotesi parallela in cui durante il suo incidente in auto il Dottore non perderà le mani, ma il suo cuore.

E se Dr Strange perdesse il cuore? | Recensione What If…? episodio 4

Cosa significa in questo caso perdere il cuore? Siamo di fronte ad una metafora, quella in cui il Dottore perde Christine, in quel momento sua fidanzata con un rapporto che funziona molto bene. Da quel momento il protagonista perde lucidità e concentra tutte le sue forze e i suoi poteri per poter riavere indietro la sua amata. Questo lo porta a creare viaggi temporali in cui ritorna indietro allo stesso punto e momento dell’incidente per poterlo evitare.

Un episodio coraggioso| Recensione What If…? episodio 4

Questo episodio dedicato a Dr Strange è molto coraggioso, soprattutto dal punto di vista dello stile registico e dello stile narrativo: ci troviamo in un vortice emotivo cupo, drammatico che soprattutto sul finale ha lo stesso effetto di un pugno allo stomaco. Per quanto tutto ciò lasci molto amaro allo spettatore, al tempo stesso gli fornisce un’esperienza di visione molto intensa e molto matura anche per i contenuti che vengono trattati. Qui, ci allontaniamo dal formato cartone animato classico e vediamo anche alzarsi l’età del pubblico di riferimento, perché questo episodio è decisamente per un pubblico adulto.

Tutto questo coraggio, da questi punti di vista non è però sostenuto dalla sceneggiatura: la scrittura dell’episodio ha diverse sbavature e dal punto di vista di trama, appare in alcuni momenti come un pasticcio caotico in cui si perdono le fila con la trama originaria. Infatti, What If…? dovrebbe porci di fronte ad un’ipotesi, un universo parallelo, mentre questo quarto episodio sembra che viva di vita propria e sconvolga anche la trama Marvel originaria.

Un altro difetto che continuiamo ad incontrare negli episodi di questa mini serie è la durata breve degli episodi rispetto al contenuto. Anche in questo caso appare tutto piuttosto affrettato e quasi accellerato in alcuni punti, aspetto che fa perdere molto l’intensità della narrazione oltre che non permette allo spettatore di assimilare le azioni che accadono.

Conclusioni

Nel complesso si può dire che è l’episodio è un esperimento interessante e di per sé riuscito: è di grande intrattenimento e molto complesso dal punto di vista emotivo. Un episodio che vuole portare lo spettatore su un registro profondo di riflessione, sebbene lo faccia a volte mettendo troppi elementi in un arco narrativo così breve. Alcuni temi risultano anche troppo grandi per essere accostati insieme, come quello dei viaggi temporali per modificare il fato, il concetto stesso di fato, la personalità del Dr Strange e il suo rapporto con Christine. Accostamenti che insieme, diventano quasi difficili allo spettatore da assimilare.

Diventa interessante a questo punto scoprire cosa ci aspettano gli altri episodi, soprattutto dal punto di vista dell’esplorazione, sia di regia, sia di sceneggiatura.

7.5 Un quarto episodio angosciante e coraggioso Punti a favore atmosfera cupa

atmosfera cupa intensità narrativa

intensità narrativa temi trattati Punti a sfavore sceneggiatura poco lineare

sceneggiatura poco lineare passaggi narrativi troppo frettolosi

