In arrivo il 21 luglio nelle sale, The Slaughter – La mattanza. Dario Germani torna a dirigere un horror dopo Antropophagus II.

Quest’estate siamo pronti a farci terrorizzare da Dario Germani, che torna dietro la macchina da presa per firmare un nuovissimo horror tutto italiano.

The Slaughter – La Mattanza arriverà il 21 luglio 2022 e già il titolo promette bene. Per ingannare l’attesa potete gustarvi il trailer facendo click qui.

Cast, produzione e dietro le quinte

Alla sceneggiatura troviamo Antonio Tentori, mentre il cast è formato da: Tonia De Micco, Samuel Kay, Nadia Rahman, Janice Quinol, Roberto Luigi Mauri, Jason Prempeh, Tashi Higgins e Fabrizio Bordignon.

La fotografia è curata dallo stesso Germani, grazie alla critica positiva ricevuta dall’ultimo horror da lui diretto. Infatti anche in Antropophagus II si era occupato di curare la fotografia.

Marco Iacomelli ed Edoardo Viterbori si sono occupati del montaggio, mentre la colonna sonora è firmata da Antonino Politano. I costumi sono di Antonella Balsamo, mentre le scenografie di Antonio di Giovanni.

David Bracci ha svolto, invece, il compito degli effetti speciali e del trucco.

Alla produzione Piepaolo Marcelli e Gianni Paolucci in veste di organizzatore generale. Distribuito da Flat Parioli, per una calda estate di terrore tutta made in Italy!

La trama

La trama di The Slaughter – La mattanza, ruota attorno a quattro ragazze e tre ragazzi. Sara, Alice, Laurie Cindy, Riccardo, Jason e Norman decidono di trascorrere una notte all’insegna dello sballo all’interno di un grande stabilimento cinematografico di sviluppo e stampa.

In una sala di proiezione visionano una pellicola, intitolata The Slaughter, appunto, che mostra un individuo con la maschera di una bambola che interrompe una festa di alcuni ragazzi, uccidendoli tutti.

I nostri protagonisti non sanno di essere osservati, seguiti e ripresi, finché non appare una figura con la stessa maschera da killer che era stata vista nel filmato.

The Slaughter – La mattanza, inscena una notte di sesso e droga all’interno del tempio del cinema. Non a caso, infatti, nel film ci sono numerosi omaggi e citazioni a pellicole ormai cult nella storia dell’horror e del thriller.

E voi siete pronti a farvi terrorizzare da The Salughter? fatecelo sapere in un commento!

Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci qui!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.