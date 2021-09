Splitgate: come cambiare arma nelle varie modalità

In questa breve guida, andremo a vedere come cambiare arma in Splitgate, lo sparatutto multiplayer con i portali controllati dai giocatori recentemente arrivato su tutte le piattaforme: Halo meets Portal

Sappiamo già che il mercato degli FPS multiplayer arena è piuttosto saturo e difficilmente nuove produzioni riescono ad entrarvi in modo eclatante. Basti pensare a titoli come Overwatch e Valorant, ai vertici dei titoli competitivi del genere, per capire la qualità e l’attenzione che spesso vengono posti in produzioni volte alla massa. Recentemente, però, è stato annunciato e pubblicato Splitgate, titolo di 1047 Games, che punta a creare un interessante connubio fra gli stilemi tipici del genere, quello degli sparatutto in prima persona, e… Portal. Gli sviluppatori hanno anche parlato, senza chiudere le porte ad una effettiva possibilità, dell’inserimento di una modalità battle royale, per ora non prevista. Insomma, Splitgate sembra voler rimarcare che il genere non è defunto, anzi, e che le nuove idee possono venire dai connubi più semplici.

Le cose più semplici sono sempre le più complesse

In questa breve guida, vorremo spiegarvi come poter cambiare arma nelle varie modalità di Splitgate. Questo perché, pur essendo il gioco di 1047 Games un FPS, ha meccaniche uniche e decisamente diverse dagli altri esponenti del genere. Se, infatti, in un Call of Duty o Battlefield qualsiasi per cambiare il vostro equipaggiamento vi basterà armeggiare nella lobby, in Splitgate questo non è possibile. All’inizio di ogni round, infatti, dovrete scegliere il vostro Fucile d’Assalto o Carabina e non potrete cambiarlo in alcun modo fino al termine della partita. O no?

A grandi problemi rispondiamo con semplici soluzioni – Splitgate: come cambiare arma

Se vi dicessimo che se volete cambiare arma in Splitgate vi basterà “raccoglierne un’altra“, come la prendereste? Perché è effettivamente ciò che dovrete fare per poter cambiare il vostro equipaggiamento o tattica, nel caso in cui non riusciate a vincere con l’arma da voi scelta di default. Prima di entrare in un round, infatti, il gioco vi permetterà di scegliere la “vostra” arma, personalizzabile e modificabile a vostro piacimento, e sarà quella che vi sarà assegnata ad ogni respawn per quella partita.

Gun points – Splitgate: come cambiare arma

Le armi che potete scegliere all’inizio del round variano a seconda della modalità da voi scelta. Se però, per un motivo o per un altro, decideste di voler cambiare arma all’interno di quella stessa partita, l’unico modo in cui potrete farlo è raccogliendone un’altra nei vari punti di spawn delle armi. I “gun points” sono sparsi per le varie mappe e, a forza di macinare partite in Splitgate, imparerete a conoscerne le posizioni. Le varie armi disponibili in Splitgate appariranno solo in questi punti e sapere dove si trovano vi donerà ovviamente un discreto vantaggio sugli altri avversari.

Fate attenzione però: nel caso in cui doveste morire, al vostro respawn vi ritroverete in mano l’arma di default che avrete scelto prima di scendere in campo. Vi ricordiamo inoltre che Splitgate è ancora in fase Beta e che la posizione di questi punti di spawn potrebbe cambiare una volta uscita la versione finale del gioco.

Ed ecco qui, questo è tutto sul come poter cambiare arma in Splitgate. Sperando di esservi stati utili, vi chiediamo: avete già provato il titolo di 1047 Games? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un'occhiata al catalogo di InstantGaming! Vi ricordiamo che Splitgate è attualmente disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.