Splitgate: ecco la tier list con le migliori armi

Volete migliorare il vostro gioco in Splitgate, ma non sapete come fare? Una soluzione per voi sarebbe leggere questa guida, in cui presenteremo una classifica in stile tier list di tutte le migliori armi (a distanza e da mischia) di Splitgate, classificandole appunto dalla migliore alla peggiore

Risale allo scorso 27 luglio il lancio di Splitgate per console Sony e Microsoft. Uscendo finalmente anche per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, l’FPS free-to-play sviluppato da 1047 Games è riuscito ad ampliare vertiginosamente il suo bacino d’utenza (al contrario del lancio originale per PC nel 2019, periodo durante il quale il gioco faticava a trovare una playerbase costante e sostanziosa), raggiungendo il record di ben 600 000 download, e causando per qualche tempo problemi ai server.

Con l’arrivo della beta per console, gli sviluppatori hanno deciso di lanciare la prima season di Splitgate, chiamata tecnicamente “Season Zero”. Con essa sono arrivate diverse novità per i giocatori di Splitgate, e noi con questa guida cercheremo di darvi i nostri consigli sulle armi migliori che potrete trovare nelle varie mappe durante questa season, sperando di riuscire a darvi una mano nel decidere qual è lo stile di gioco più adatto a voi. Detto ciò, non ci resta che partire con la nostra tier list.

Rango S: il Lanciarazzi, il BFB, le armi migliori che potrete trovare in gioco

Per quanto riguarda il Lanciarazzi il discorso per è molto semplice. Come da standard, il lanciarazzi spara proiettili che procedono in linea retta e che esplodono al contatto. Nonostante le munizioni siano solo 4, vi basteranno di gran lunga per raggiungere il vostro obbiettivo, ovvero eliminare il maggior numero di nemici possibile. Il lanciarazzi infatti è l’unica arma del gioco capace di uccidere con un colpo anche se non si mira direttamente al corpo nemico. Basterà infatti sparare sul pavimento o sui muri adiacenti agli avversari per eliminarli. Ciò la rende una delle migliori armi di Splitgate (forse anche la migliore), insieme chiaramente a quella che segue.

Per i non-giocatori di Spligate, c’è da spiegare che cos’è BFB: si tratta di una arma da mischia, per la precisione di una mazza da baseball dal design particolarmente futuristico. I giocatori che hanno familiarità si chiederanno probabilmente perché inserire un’arma melee tra le migliori armi del gioco, e la motivazione è presto detta: oltre ad avere un singolo colpo che risulta la maggior parte delle volte in uno one shot one kill, c’è anche lo scatto che permette di avvicinarsi agli avversari dalla lunga distanza. Immaginate quindi andare in giro per la mappa, fiondarvi addosso al primo nemico che vi capita a tiro e ammazzarlo con un singolo colpo: oltre ad essere una tattica molto efficace, è anche tremendamente divertente.

Rango A: il Fucile a Pompa, il Fucile da Cecchino e il Fucile da Battaglia – Splitgate: lista delle migliori armi

La prima arma di cui parliamo per il tier A possiamo forse considerarla una spanna sopra le altre, in base a com’è il vostro stile di gioco preferito. Anche con il Fucile a Pompa, la maggioranza dei colpi risulteranno in uno one shot one kill, a patto che vi posizionate a distanza ravvicinata rispetto all’avversario. E come fare a posizionarsi correttamente, senza essere uccisi a nostra volta? Basta sapere come piazzare correttamente i propri portali all’interno della mappa, e il gioco sarà fatto.

Passando invece alla lunga distanza, vediamo le mille possibilità del Fucile da Cecchino. L’arma si comporta in maniera del tutto standard rispetto agli qualsiasi altro FPS: anch’essa può risultare in uno one shot one kill, ma affinché succeda dovremo mirare alla testa. L’arma è quindi più indicata per coloro che hanno una buona mira e una buona affinità con le armi da precisione. Se non riusciste a uccidere l’avversario con un colpo alla testa, anziché perdere tempo aspettando di ricaricare, potreste cambiare arma e utilizzare la pistola per terminare rapidamente il lavoro. In ogni caso l’approccio primario consigliato è quello di mirare alla testa.

Molti giocatori preferirebbero un fucile d’assalto o una carabina, ma il Fucile da Battaglia è una forza da non sottovalutare. Con le sue raffiche che causano 15 danni a colpo o 25 se si colpisce la testa possiamo tirare giù l’avversario nella maggioranza dei casi con due raffiche a segno. Nonostante il cooldown tra una raffica e l’altra sia abbastanza esteso, l’arma è considerata così forte che hanno deciso di nerfarla in precedenza in vari aggiornamenti, diminuendo i danni causati dai colpi o aumentando il tempo di cooldown. In ogni caso, nell’attuale build della beta l’arma risulta ancora una delle più forti.

Rango B: Railgun e Carabina – Splitgate: lista delle migliori armi

Possiamo considerare la Railgun un’arma incredibile in Splitgate, una delle migliori armi forse per i nuovi arrivati, nonostante non sia al top della tier list. Anche qua, nuovamente, abbiamo la possibilità di uccidere gli avversari con un colpo solo in qualsiasi parte del corpo. Inoltre il raggio della Railgun può perforare i corpi, permettendo di colpire più nemici se sono posizionati in linea rispetto a noi. A primo acchito, quest’arma sembrerà eccessivamente forte: il tutto è bilanciato però da un tempo di ricarica di 1 intero secondo, cosa che richiede un’alta precisione per evitare di sbagliare i colpi e ritrovarsi in una situazione di pericolo.

La Carabina è una delle armi predefinite che i giocatori ottengono in Splitgate. La carabina, d’altra parte, ha un numero di danni moderato e una bassa velocità di attacco. Sebbene non abbia la stessa esplosività del fucile da battaglia, ha proiettili che causano un maggior numero di danni, ovvero 40 punti per gli headshot e 30 per il resto del corpo.

Rango C: Fucile d’Assalto e Mitra – Splitgate: lista delle migliori armi

In questa sezione parleremo delle due armi automatiche presenti in Splitgate, partendo dal Fucile d’Assalto, l’altra arma predefinita del gioco. Se doveste scegliere una tra le due armi automatiche, dovreste domandarvi innanzitutto se siete bravi a mirare alla testa, per una questione prettamente pratica. Se la risposta è sì, allora è il caso di rivolgersi principalmente al fucile d’assalto, in quanto il danno più elevato dei suoi colpi può fare la differenza. In generale, c’è da aggiungere che l’arma possiede anche un mirino, rendendola abbastanza adatta a qualsiasi situazione.

Nel caso invece non pensiate di avere una grandissima precisione, allora il Mitra fa più al caso vostro. Si tratta di un arma progettata per gli scontri a distanza ravvicinata, avendo essa bassa precisione ma il rateo di fuoco più elevato. Anch’essa è possibile usarla nei combattimenti a medio e lungo raggio, con una minor efficacia ma comunque la possibilità di ottenere comunque buoni risultati. Forse nei futuri aggiornamenti potrebbe ottenere qualche buff che la potrebbe rendere molto più interessante come arma, chissà.

Rango D: Fucile al Plasma e Pistola – Splitgate: lista delle migliori armi

Giungendo verso il fondo della nostra tier list sulle migliori armi di Splitgate, possiamo dire che, tra tutte le armi che abbiamo visto finora, l’unica su cui abbiamo da esprimere un giudizio negativo probabilmente sia il Fucile al Plasma. I posti migliori dove utilizzare quest’arma sono le zone più chiuse, in quanto ci si trova più facilmente a stretto contatto con l’avversario. Nonostante il TTK (“time to kill” per i meno esperti, ovvero il tempo necessario ad un’arma per uccidere un giocatore avversario) sia basso, la barra del calore di quest’arma si riempie molto velocemente, impedendo il giocatore di sparare per qualche secondo nel caso venisse riempita. Perciò, a meno che siate a distanza ravvicinata o al di sopra dell’avversario, questa arma risulta fin troppo sconveniente.

La Pistola invece è, come ci si aspetterebbe, l’arma più debole del gioco di gran lunga. Anche se con la beta hanno aggiunto la possibilità di mirare (effettuando uno zoom) rendendola più utile, la bassa cadenza di fuoco e il basso danno dei singoli colpi la rendono un’arma da usare il meno possibile. Durante la vostra partita vi ritroverete ad utilizzarla probabilmente solo quando non ci saranno altre armi nei paraggi e avrete bisogno di una soluzione veloce alle minacce che vi circondano.

Buon divertimento!

Giunti ormai alla conclusione di questo articolo sulle migliori armi di Splitgate, non ci resta che augurarvi buon divertimento per la vostra partita. Splitgate è un FPS che combina la formula classica di Halo con i portali della serie di Portal. Posizionando e utilizzando i portali per spostarvi rapidamente all’interno della mappa di gioco, vedrete come una meccanica semplicissima possa cambiare lo stile di gioco da adottare, aggiungendo una componente che aumenta notevolmente il divertimento. Vogliamo ricordare anche che questa nostra classifica non ha la pretesa di essere assoluta, ma è il risultato di un’analisi scaturita dopo varie partite.

