Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remastered: ecco la lista trofei!

In questa breve guida vogliamo analizzare con voi la lista trofei completa di Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remastered, il titolo di ATLUS recentemente arrivato sul mercato

Arrivato lo scorso 25 maggio, Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remastered è, per l’appunto, la versione rimasterizzata del terzo amatissimo titolo della serie di ATLUS, uscito originariamente nel lontano 2003 su PlayStation 2. La serie dei Megami Tensei è un grande contenitore al cui interno troviamo anche i Persona, che l’azienda ha arricchito nel corso del tempo con tantissimi capitoli di genere, budget e qualità completamente diversi l’uno dall’altro. Shin Megami Tensei III è, nella memoria di chiunque sia appassionato di questo genere, uno dei migliori JRPG mai creati e anche uno di quelli che si ricorda con nostalgia e un pizzico di bruciore ancora per il livello di difficoltà eccezionalmente stimolante. Ed ora, 18 anni dopo, possiamo giocarlo anche per completarlo al 100%!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remastered consta di 37 trofei, di cui 25 di bronzo, 6 d’argento, ben 5 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Ricordiamo a chiunque stia leggendo questo articolo che, nonostante riportiamo soltanto la descrizione ufficiale del trofeo, potrebbero comunque esserci spoiler riguardanti la trama. Se volete quindi rimanere completamente vergini nei confronti di questa nuova remastered di ATLUS, vi sconsigliamo di proseguire la lettura. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo – Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remastered Lista Trofei

Qui di seguito trovate la prima parte dei trofei di bronzo di Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remastered:

Demone guerriero : Hai completato il gioco a difficoltà NORMALE;

: Hai completato il gioco a difficoltà NORMALE; Ruote di Amala in funzione : Hai usato un Terminal della Rete di Amala per la prima volta;

: Hai usato un Terminal della Rete di Amala per la prima volta; Viaggiatore del Vortex : Hai usato 50 volte il Collegamento Amala;

: Hai usato 50 volte il Collegamento Amala; Prima vittoria : Hai vinto la tua prima battaglia;

: Hai vinto la tua prima battaglia; Maestro del Press Turn : Hai colpito una debolezza 100 volte;

: Hai colpito una debolezza 100 volte; Alterazione : Hai subito un’alterazione di stato per la prima volta;

: Hai subito un’alterazione di stato per la prima volta; Riposa in pace : Hai visto la schermata di Game Over per la prima volta;

: Hai visto la schermata di Game Over per la prima volta; Primo contatto : Hai reclutato un demone tramite la conversazione per la prima volta;

: Hai reclutato un demone tramite la conversazione per la prima volta; Rituale eretico : Hai eseguito una fusione dei demoni per la prima volta;

: Hai eseguito una fusione dei demoni per la prima volta; Rinascita demoniaca : Hai ricevuto il tuo primo Magatama;

: Hai ricevuto il tuo primo Magatama; Cattive abitudini : Hai potenziato al massimo un Magatama;

: Hai potenziato al massimo un Magatama; La strada per l’inferno : Hai aumentato il livello del Mezzo-diavolo per la prima volta;

: Hai aumentato il livello del Mezzo-diavolo per la prima volta; Incutere rispetto: Hai ricevuto 100 regali da parte di demoni.

La seconda parte dei trofei di bronzo – Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remastered Lista Trofei

Continuiamo con la seconda parte dei trofei di bronzo:

Un nuovo look : Hai fatto evolvere un demone;

: Hai fatto evolvere un demone; Potere inaspettato : Hai fatto cambiare abilità a un demone;

: Hai fatto cambiare abilità a un demone; Ascesa del diavolo : Hai ottenuto un nuovo titolo per il Mezzo-diavolo;

: Hai ottenuto un nuovo titolo per il Mezzo-diavolo; Maniaco delle bibite : Hai comprato tutte le bibite dai distributori automatici;

: Hai comprato tutte le bibite dai distributori automatici; Casual Gamer : Hai completato un livello di Puzzle Boy;

: Hai completato un livello di Puzzle Boy; Tokyo devastata : Sei arrivato nel Mondo del Vortex;

: Sei arrivato nel Mondo del Vortex; Un mondo in silenzio : Hai portato alla creazione del mondo di Shijima;

: Hai portato alla creazione del mondo di Shijima; Un mondo imprevedibile : Hai portato alla creazione del mondo di Musubi;

: Hai portato alla creazione del mondo di Musubi; Il mondo del più forte : Hai portato alla creazione del mondo di Yosuga;

: Hai portato alla creazione del mondo di Yosuga; Vecchio mondo, nuovo panorama : Hai ricreato il mondo come lo conosciamo;

: Hai ricreato il mondo come lo conosciamo; Permanenza del caos : Hai infranto ogni speranza di creazione;

: Hai infranto ogni speranza di creazione; Mappatore: Hai tracciato interamente la mappa di un dungeon.

I trofei d’argento – Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remastered Lista Trofei

Proseguiamo con i trofei d’argento:

Demone esperto : Hai completato il gioco a difficoltà DIFFICILE;

: Hai completato il gioco a difficoltà DIFFICILE; Colpo devastante : Hai inflitto 999 punti di danno con un solo colpo;

: Hai inflitto 999 punti di danno con un solo colpo; Negoziatore esperto : Hai reclutato 30 demoni tramite la conversazione;

: Hai reclutato 30 demoni tramite la conversazione; Aggregatore di demoni : Hai eseguito una fusione dei demoni 50 volte;

: Hai eseguito una fusione dei demoni 50 volte; Le profondità della dannazione : Hai potenziato al massimo tutte le statistiche del Mezzo-diavolo;

: Hai potenziato al massimo tutte le statistiche del Mezzo-diavolo; Enormi aspettative: Hai potenziato al massimo tutte le statistiche di un demone.

I trofei d’oro e il trofeo di platino – Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remastered Lista Trofei

Qui trovate i cinque trofei d’oro:

Maestro del Compendio : Hai completato il Compendio dei demoni;

: Hai completato il Compendio dei demoni; Collezionista di Magatama : Ottenete tutti i Magatama;

: Ottenete tutti i Magatama; Maestro di sventura : Hai potenziato al massimo tutti i Magatama;

: Hai potenziato al massimo tutti i Magatama; Pro Gamer : Hai completato tutti i livelli di Puzzle Boy;

: Hai completato tutti i livelli di Puzzle Boy; Signore della creazione: Vedi tutti i finali.

Qui di seguito, invece, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remastered:

Vero Re del Caos: Sblocca tutti i trofei.

Termina qui questa nostra breve guida sulla lista trofei completa di Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remastered. Vi ricordiamo che il gioco è disponibile dal 25 maggio su PlayStation 4 e Nintendo Switch.