Redfall: le migliori impostazioni per la versione PC del gioco

“Il conto langue e quella macchina vuole il mio sangue”: servono le migliori impostazioni e i PC coi muscoli per trarre il meglio da Redfall

Squadra che vince non si cambia, o al massimo pareggia, e così dopo Dead Island 2 e Star Wars Jedi: Survivor ecco che le migliori impostazioni arrivano anche per la versione PC di un gioco molto atteso: Redfall. La Tripla A di recente ci ha abituati anche a colpi di tosse abbastanza incresciosi, e gli ambasciatori della next-gen hanno accolto i trenta frame al secondo su Xbox… non proprio nel migliore dei modi, se vogliamo. Mirate ai sessanta? Allora, sotto lo sguardo sussiegoso dei puristi di mouse e tastiera, è nel loro regno che tocca entrare. Sapendo dove mettere le mani, beninteso.

La solita tracotanza cinematografica – Migliori impostazioni per Redfall su PC

Con la dovuta sperimentazione del caso, il team di tuttotek ha messo a punto un modo per far brillare la versione PC di Redfall (e riportare qui le migliori impostazioni per riuscirci, perché a dire “Eh, volevi!” siamo capaci un po’ tutti). Come spesso avviene, possono bastare pochi settaggi per fare un mondo di differenza. Altri, invece, non contribuiscono a cambiare alcunché. Il primo segreto che vogliamo condividere con voi è quello di lasciare tutto a schermo intero, e di impostare la risoluzione a 1440p. Sembra controproducente visto che stiamo mirando alle prestazioni migliori, ma in realtà volare basso influisce negativamente anche sulla grafica e sulla vostra esperienza di gioco.

Le chiavi dell’auto – Migliori impostazioni per Redfall su PC

Passiamo ora alla qualità. Talvolta i videogiochi tendono (comprensibilmente) ad abilitare alcune opzioni solo in base a una specifica impostazione. Siccome il fenomeno si verifica anche qui, iniziate ad accedere alla sezione Qualità. Noterete una voce per la qualità video complessiva: settate quest’ultima su Custom (“personalizzata”) e potete disabilitare l’Anti-Aliasing. Per concludere, assicuratevi che la qualità degli effetti, del fogliame (“foliage” se state giocando in inglese), del Post-processing e delle ombre sia su “medio”, mentre tutto il resto lo si può lasciare così com’è.

Lista della spesa – Migliori impostazioni per Redfall su PC

Naturalmente, potrebbe farvi comodo un elenco diretto. Seguite le voci qui sotto passo dopo passo per raggiungere i requisiti raccomandati (volevamo dire “consigliati”, ma all’allitterazione non sappiamo dire di no). A meno che il vostro computer non abbia ancora il vano per i floppy disk, congratulazioni: dovreste sguazzare, oltre che nel sangue, anche tra i sessanta e gli ottanta FPS comodi. Chiaramente tutto questo dipende dall’hardware di cui disponete! State solo attenti a quando giocherellate: non c’è pausa nel cambiare i parametri, lasciando il vostro avatar virtuale indifeso mentre operate.

Modalità finestra: Schermo intero

Schermo intero Risoluzione: 1440×900

1440×900 VSync: Off

Off Qualità generale: Personalizzata

Personalizzata Anti-Aliasing: Disabilitato

Disabilitato Qualità: Media

Media Qualità del fogliame: Media

Media Qualità di Post Processing: Media

Media Qualità dello shading: Alta

Alta Qualità delle ombre: Media

Media Qualità delle texture: Alta

Alta Qualità della distanza visiva: Alta

Consigli spassosi per giocatori Nvidiosi

Non è grandioso quando ci sono driver da aggiornare? Ehm, in realtà no, ma se volete giocarvi un jolly (nel caso quanto fatto finora non basti) potete controllare quelli di NVIDIA DLSS. Con un trucchetto dell’IA, il DLSS aumenta il framerate mantenendo stabile la qualità delle immagini. Il lancio di Redfall è stato accompagnato da NVIDIA DLSS 3. In tandem con tutto il resto, i vostri occhi potranno fare un bagno di fotogrammi, compresi quelli che avanzano perché non possiamo percepirli. Grandioso, vero? Controllate gli aggiornamenti con l’app GeForce Experience su PC, cliccando la voce “controllo aggiornamenti” in alto a destra.

