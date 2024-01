Team Nissan di Formula E: pronti per l’E-Prix di Diriyah

Yokohama, Giappone: Il Team Nissan di Formula E si prepara per il primo doppio incontro del Campionato mondiale 2024, con l’obiettivo di conquistare punti fondamentali sotto i riflettori del circuito di Diriyah

Dopo una incredibile rimonta a Città del Messico che ha visto Oliver Rowland guadagnare ben nove posizioni e finire a un passo dalla zona punti, lui e il compagno di squadra Sacha Fenestraz sono determinati a sfruttare tutte le qualità della Nissan e-4ORCE 04 per conquistare una tra le prime posizioni nella prossima gara in Arabia Saudita.

L’unica gara notturna del calendario della Formula E, l’E-Prix di Diriyah si è guadagnata un posto tra gli eventi più amati e seguiti della serie. Il circuito cittadino rappresenta una sfida molto impegnativa ma esaltante. La sezione in discesa ad alta velocità tra le curve 6-14 richiede la massima concentrazione e coraggio, mentre il rapido tasso di usura degli pneumatici impone una gestione della gara da parte dei piloti estremamente attenta e ben pianificata.

Queste caratteristiche, combinate con la forte possibilità di incidenti e Safety Car, costringe i concorrenti a trovare un equilibrio tra rischio e cautela per raggiungere il gradino più alto del podio. La sfida inizierà giovedì 26 gennaio con le prove libere 1, prima del Round 2 di venerdì, con le qualifiche alle 15:20 e la gara alle 20:00. Stessa tabella di marcia anche per il terzo round di sabato.

Team Nissan di Formula E: l’importante rapporto con l’Arabia Saudita

Nissan vanta un forte legame con l’Arabia Saudita, che risale addirittura al 1957, quando i primi veicoli Nissan furono consegnati nel paese. Petromin Nissan, rivenditore ufficiale locale dell’azienda dal 2016, rappresenta una parte importante di questa eredità, con una importante presenza sul territorio, che include 18 showroom e 16 centri post-vendita a livello nazionale.

I due marchi sfrutteranno la cornice dell’E-Prix di Diriyah per rinsaldare la loro collaborazione, dato che Petromin Nissan sarà ancora una volta il partner ufficiale del Team Nissan di Formula E per l’evento. Lavorando insieme, queste due importanti realtà esalteranno l’impegno per l’innovazione e per il servizio al cliente, valori cardine che entrambi condividono e sui quali puntano molto.

Le voci dei protagonisti

Abbiamo visto alcuni segnali incoraggianti in Messico, anche se il risultato non era quello che volevamo. Oliver e Sacha hanno lavorato bene come squadra, dimostrando che abbiamo una forte coppia di piloti su cui costruire per la stagione. Sappiamo di avere una macchina forte e il nostro obiettivo per Diriyah è risolvere eventuali problemi e arrivare al traguardo senza intoppi. […] Siamo entusiasti di collaborare con Petromin Nissan per la gara del campionato in Arabia Saudita. Rappresenta un partner chiave in uno dei mercati più importanti di Nissan e non vediamo l’ora di condividere le emozioni della Formula E con i loro clienti durante l’evento.

Tommaso Volpe, amministratore delegato e team principal del Team Nissan di Formula E.

Diriyah è una delle mie piste preferite nel calendario della Formula E. Le sue curve cieche e il basso margine di errore rendono la guida emozionante, e ne ho un bel ricordo di quando ho segnato il mio primo punto in Formula E. Anche se il risultato finale in Messico non era quello che volevamo, abbiamo mostrato un buon ritmo in qualifica, quindi la nostra preparazione si è concentrata sul riportare questa prestazione anche in gara. Naturalmente, questo tipo di evento è sempre impegnativo e stancante, ma se riusciremo a lavorare insieme per trovare il giusto ritmo nelle due gare, allora sono fiducioso che potremo portare a casa un bel bottino di punti.

Sacha Fenestraz, pilota, Team Nissan di Formula E.

Il primo evento in Messico è stato fondamentale per accumulare esperienza e abbiamo raccolto molti dati positivi dopo una buona rimonta in gara. Cercheremo di mantenere questo slancio, approcciando la gara con la massima serenità. Diriyah è una pista difficile su cui sorpassare, quindi dobbiamo massimizzare la nostra prestazione in qualifica. Le prove libere saranno importanti, per metterci in una posizione comoda in vista del resto del fine settimana. È bello correre di notte, è l’unico evento di questo genere della stagione e lo show è sempre fantastico per i fan, quindi non vedo l’ora di correre!

Oliver Rowland, pilota, Team Nissan di Formula E.

