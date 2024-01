Cyclette che genera e accumula energia: l’intuizione di Tukas EV

Tukas EV ha annunciato un nuovo modello della sua cyclette generatrice di energia, la “HR Bank S750”, progettata come un fitness trainer ecologico più accessibile ed economico per coloro che hanno minori esigenze di energia

La NASA ha confermato che il 2023 è stato l’anno più caldo da quando sono iniziate le registrazioni moderne, intorno al 1880. Questa allarmante statistica sottolinea l’urgenza di adottare innovazioni tecnologiche sostenibili che aiutino a vivere quotidianamente in modo più ecologico. I termostati intelligenti e le prese intelligenti sono alcuni dei modi più semplici ed economici per incorporare la tecnologia verde in casa.

Tuttavia, altri metodi per perseguire l’indipendenza energetica possono essere proibitivi dal punto di vista dei costi, poiché i pannelli solari e l’idrogeno verde sono al di là delle possibilità finanziarie di molti. Tukas EV, una startup specializzata in soluzioni energetiche e di mobilità pulita, sta rendendo l’indipendenza energetica più accessibile presentando un nuovo modello della sua cyclette “HR Bank”, che genera energia e accumula energia.

Indipendenza energetica accessibile per la casa

Il modello originale “HR Bank M2000” è stato progettato con una batteria da 2000Wh, sufficiente ad alimentare le luci di una casa per una settimana, in caso di emergenza. 15 minuti di pedalata sono sufficienti per caricare uno smartphone, mentre un’ora può caricare un computer portatile. L’energia può essere immagazzinata in una batteria ad alta capacità anche dalla rete elettrica, da un generatore per auto, da pannelli solari o dall’energia eolica.

Il nuovo modello “S750” ha una batteria di capacità inferiore, ottimizzata per coloro che desiderano utilizzare la “HR Bank” come cyclette ecologica e dispositivo di accumulo di energia, in grado di ricaricare un telefono o un computer utilizzando esclusivamente energia generata dall’uomo. Il nuovo modello costa inoltre circa 400 € in meno, con prezzi a partire da 2.557 €, rendendolo un’opzione accessibile a un pubblico più ampio.

Aurelijus Jaškulis, COO di Tukas EV afferma:

Anche se sempre più persone cercano di vivere in modo eco-consapevole, non tutti hanno le stesse esigenze di energia. Abbiamo scoperto che la possibilità di ricaricare un telefono, un computer o una lampada da tavolo è più che sufficiente per molti”. Il nuovo ‘HR Bank S750’ è stato progettato come dispositivo di accumulo di energia a basso consumo per aiutare queste persone a raggiungere un nuovo livello di indipendenza energetica.

Le differenze principali tra la “S750” e la “M2000” sono il peso ridotto (41 kg contro 46 kg) e la batteria di capacità inferiore (750Wh contro 2000Wh). Mentre la batteria del modello originale “M2000” può caricare uno smartphone da 100 a 135 volte, il nuovo modello “S750” può caricare lo stesso telefono da 40 a 50 volte.

Una fonte di energia sostenibile e personalizzabile

Entrambi i modelli “HR Bank” sono costruiti con gli stessi materiali sostenibili, con gli stessi processi produttivi eco-compatibili e con materiali riciclati. Di conseguenza, tutte le parti della bicicletta possono essere riciclate alla fine del loro ciclo di vita. I componenti principali della carrozzeria delle biciclette sono realizzati in alluminio prodotto in modo responsabile, mentre i pannelli laterali sono in compensato di betulla certificato FSC proveniente da foreste gestite in modo sostenibile. Quasi tutti i componenti sono prodotti internamente, utilizzando energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili.

Il nuovo modello “S750” e il modello originale possono essere personalizzati per adattarsi alle preferenze degli utenti, con colori, materiali e finiture personalizzabili.

Sempre Jaskulis sostiene:

Teniamo conto dell’utente dall’inizio alla fine. Grazie alle maniglie, al sedile e all’angolo di inclinazione completamente regolabili, la ‘HR Bank’, facile da usare, può essere utilizzata sia dai bambini che dagli anziani. Grazie alle ruote di tipo trolley, è facilmente trasportabile e può anche essere fissata a una scrivania per essere utilizzata come postazione di lavoro ergonomica. Con questo nuovo modello a bassa potenza, contribuiamo a far sì che una ‘HR Bank’ possa inserirsi perfettamente in qualsiasi casa, indipendentemente dalle sue esigenze di alimentazione.

