CD Projekt RED: incetta di talenti per lo sviluppo di Project Orion

Sceneggiatori di Fable, sviluppatori da Blizzard e personale da BioWare: lo sviluppo di Project Orion riempie CD Projekt RED di talenti

Dopo aver parlato di potenziali scempi atti a snaturare i giochi di base, parliamo piuttosto dello sviluppo in corso per Project Orion, misteriosa ultima fatica di CD Projekt RED. La divisione nordamericana dello sviluppatore sta lavorando attivamente al misterioso sequel di Cyberpunk 2077, e a Gabriel Amatangelo (Phantom Liberty) si uniscono molti nuovi talenti. Come produttore esecutivo, ad esempio, abbiamo Dan Hernberg, ex-product manager di Blizzard Entertainment. Lo segue a ruota Ryan Barnard, ex-game director presso Ubisoft Massive e gameplay director per IO Interactive. Poi abbiamo Alan Villani, vicepresidente della tecnologia per WB Games, che ha lavorato a “diversi” Mortal Kombat. E il meglio deve ancora venire.

Cyberpunk 2077 Sequel Project Orion Enters Early Development Stage, Fable Lead Writer Joins Team https://t.co/Oxw35F6owO pic.twitter.com/gO72OHZ9vo — GamingBolt (@GamingBoltTweet) February 6, 2024

Lo sviluppo promettente di Project Orion: le nuove leve di CD Projekt RED

Da “game master” per la narrazione di Fable qual era, Anna Megill si unisce a CD Projekt RED per lo sviluppo di Project Orion. I suoi altri meriti narrativi includono Control, Avatar: Frontiers of Pandora, Dishonored: Death of the Outsider e molti altri. Alexander Freed, senior writer presso BioWare, contribuirà a sua volta alla trama, complice la sua esperienza in Star Wars: The Old Republic e i vari romanzi ambientati nella Galassia lontana lontana. La nuova avventura dello sviluppatore polacco non ha una data di uscita, ma ci sono ancora posti liberi per la gestazione nelle branche di Boston e Vancouver. Per ora, non possiamo far altro che attendere ulteriori informazioni in merito, come da sempre ci ha abituati a fare l’industria videoludica.

