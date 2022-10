Netflix, via alle riprese di SUBURRÆTERNA

A Roma sono partite finalmente le riprese per SUBURRÆTERNA, la nuova serie tv che espande l’universo di Suburra

Oggi, a Roma c’è stato il primo ciack per SUBURRÆTERNA, la nuova serie tv presentata da Netflix destinata all’espansione dell’universo di Suburra.

Si tratta di una storia originale prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios e noi potremo gustarla su Netflix nel 2023.

Cast e produzione

Nel cast torneranno Giacomo Ferrara ad interpretare il ruolo di Spadino e Filippo Nigro a prestare il volto ad Amedeo Cinaglia, mentre Carlotta Antonelli e Federica Sabatini tornano a vestire i panni rispettivamente di Angelica e Nadia.

Ezio Abbate e Fabrizio Bettelli sono sceneggiatorie ed Head Writer della serie insieme a Camilla Buizza, Marco Sani, Andrea Nobile e Giulia Forgione.

Alla regia dei primi quattro episodi troveremo Ciro D’Emilio, mentre Alessandro Tonda si occuperà degli ultimi quattro.

La serie è tratta dall’opera letteraria Suburra scritta da Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini – che curano anche lo story editing – edita da Einaudi.

La trama

Ci troviamo a Roma, nel 2011. Il governo è sull’orlo della caduta, il Vaticano è in crisi, mentre la città è letteralmente data alle fiamme.

Nel mondo di mezzo Cinaglia ha provato a raccogliere l’eredità di Samurai e, insieme a Badali, continua a gestire gli affari criminali della città, con l’aiuto di Adelaide e Angelica, rimaste a capo degli Anacleti, e di Nadia, che le aiuta a gestire le piazze di Ostia.

Tuttavia questo sistema non è più accettato passivamente da tutti, ci saranno nuovi protagonisti a scendere in campo per sconvolgere gli equilibri della città. Tutto ciò porterà ad una rivoluzione, che come uno tsunami, si espanderà velocemente per cancellare tutto ciò che rappresenta il passato.

Spadino sarà dunque costretto a tornare a casa, per evitare che la sua famiglia venga messa in pericolo insieme a tutto il resto, e a cercare nuovi alleati, anche laddove non avrebbe mai pensato di trovarli… Ma la guerra è guerra e in palio c’è il controllo di Roma.

