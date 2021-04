Nier Replicant: ecco la lista trofei completa!

In attesa di poter leggere la nostra recensione, abbiamo pensato di vedere insieme a voi collezionisti di trofei la lista completa di obiettivi da raggiungere per completare al 100% Nier Replicant

Nier Replicant, riedizione dell’originale del 2012 prequel di Nier Automata, è sul mercato da qualche giorno e sta già facendo molto parlare di sé. Ammettiamo che sia strano ricordare quanto il titolo fosse di nicchia, ai tempi della prima uscita, e quanto Automata abbia saputo far breccia nei cuori (e nei portafogli) dei videogiocatori qualche anno fa. Un successo che a quanto pare non si sta duplicando, stando ai primi giorni di vendite, ma è innegabile che Replicant sia praticamente sulla bocca di tutti in questi giorni. E che sia rientrato, a pieno diritto, fra i titoli più attesi di questo primo semestre videoludico insieme a Returnal e Resident Evil Village. In attesa di poter leggere la nostra dettagliata recensione, però, abbiamo pensato di andare a spolpare con voi la lista completa dei trofei del nuovo videogioco di Toylogic e Square Enix.

Prima di iniziare

La lista trofei di Nier Replicant consta di 47 trofei totali, di cui 30 di bronzo, 14 d’argento, 2 d’oro e l’ambito e iconico trofeo di platino. Una lista piuttosto corposa, insomma, e come vedremo diversi trofei sono legati al completamento di boss in un minutaggio preciso. Ricordiamo che chiunque non voglia alcun tipo di spoiler riguardante Nier Replicant dovrebbe evitare di proseguire la lettura. Detto questo, iniziamo dai trofei di rarità più bassa: quelli di bronzo!

La prima parte dei trofei di bronzo – Lista Trofei Nier Replicant

Qui sotto trovate la prima parte dei trofei di bronzo:

Il libro delle Leggende : Grimore Weiss si è unito alla squadra;

: Grimore Weiss si è unito alla squadra; La compagna scontrosa : Kainè si è unita alla squadra;

: Kainè si è unita alla squadra; Il compagno pacato : Emil si è unito alla squadra;

: Emil si è unito alla squadra; Liberazione : Hai liberato Kainè dalla pietrificazione;

: Hai liberato Kainè dalla pietrificazione; Gratitudine : Hai consegnato la lettera di Louise al postino;

: Hai consegnato la lettera di Louise al postino; Collezionista di chiavi : Hai ottenuto la chiave del Castello del Signore delle Ombre;

: Hai ottenuto la chiave del Castello del Signore delle Ombre; Un mondo in costante mutamento : Hai sconfitto il Signore delle Ombre;

: Hai sconfitto il Signore delle Ombre; Fanatico delle combo : Hai realizzato una combo da 50 colpi;

: Hai realizzato una combo da 50 colpi; L’incantatore : Hai ottenuto tutte le magie;

: Hai ottenuto tutte le magie; Maestro paroliere : Hai ottenuto il 50% delle parole;

: Hai ottenuto il 50% delle parole; Facchino del villaggio : Hai portato a termine 10 missioni;

: Hai portato a termine 10 missioni; Factotum : Hai portato a termine 20 missioni;

: Hai portato a termine 20 missioni; Caro diario : Hai completato la missione “Mondo Riciclato”;

: Hai completato la missione “Mondo Riciclato”; L’uomo da un milione di risorse : Hai accumulato un milione di pezzi d’oro;

: Hai accumulato un milione di pezzi d’oro; Guerriero erudito: Hai letto tutte le parti del racconto sul passato dei tuoi amici.

La seconda parte dei trofei di bronzo – Lista Trofei Nier Replicant

Continuiamo con la seconda parte dei trofei di bronzo di Nier Replicant:

Giardiniere leggendario : Hai coltivato il fiore leggendario;

: Hai coltivato il fiore leggendario; Pesce delle leggende : Hai pescato un rizodonte;

: Hai pescato un rizodonte; Cercatore di materiali : Hai raccolto 50 tipi di materiale grezzo;

: Hai raccolto 50 tipi di materiale grezzo; Apprendista dei potenziamenti : Hai potenziato 5 armi al livello massimo;

: Hai potenziato 5 armi al livello massimo; Specialista delle fucine : Hai potenziato 15 armi al livello massimo;

: Hai potenziato 15 armi al livello massimo; Cinghiate il cinghiale! : Hai cavalcato un cinghiale per cinque minuti;

: Hai cavalcato un cinghiale per cinque minuti; L’uomo che sussurrava alle pecore : Hai ucciso 100 pecore;

: Hai ucciso 100 pecore; Re del santuario perduto : Hai sconfitto Gretel in meno di tre minuti e venti secondi;

: Hai sconfitto Gretel in meno di tre minuti e venti secondi; Una vera amicizia : Hai fermato la furia di Kainè in meno di un minuto;

: Hai fermato la furia di Kainè in meno di un minuto; Il Capo del cumulo di ciarpame : Hai sconfitto P-33 in meno di quattro minuti e mezzo;

: Hai sconfitto P-33 in meno di quattro minuti e mezzo; Il flagello del nido : Hai sconfitto Wendy in meno di otto minuti e mezzo;

: Hai sconfitto Wendy in meno di otto minuti e mezzo; Protettore di Facciata : Hai sconfitto Roc in meno di tre minuti e mezzo;

: Hai sconfitto Roc in meno di tre minuti e mezzo; La Sirenetta : Hai sconfitto Louise in meno di cinque minuti;

: Hai sconfitto Louise in meno di cinque minuti; Permesso accordato : Hai respinto Devola e Popola in meno di tre minuti;

: Hai respinto Devola e Popola in meno di tre minuti; Temerario: Hai rischiato la vita almeno 10 volte per scoprire il segreto di qualcuno.

I trofei d’argento – Lista Trofei Nier Replicant

Procediamo spediti coi trofei d’argento:

Maestro delle combo : Hai realizzato una combo da 100 colpi;

: Hai realizzato una combo da 100 colpi; Collezionista di armi : Hai ottenuto tutte le armi;

: Hai ottenuto tutte le armi; L’uomo giusto in ogni occasione : Hai portato a termine 30 missioni;

: Hai portato a termine 30 missioni; Torna da noi : Hai assistito al primo finale (finale A);

: Hai assistito al primo finale (finale A); Ricordi persistenti : Hai assistito al secondo finale (finale B);

: Hai assistito al secondo finale (finale B); Grazie : Hai assistito al terzo finale (finale C);

: Hai assistito al terzo finale (finale C); Giro allo stagno : Hai pescato ogni tipo di pesce;

: Hai pescato ogni tipo di pesce; Maestro della forgia : Hai potenziato 33 armi al livello massimo;

: Hai potenziato 33 armi al livello massimo; Guerriero fotonico : Hai completato il gioco in meno di 15 ore;

: Hai completato il gioco in meno di 15 ore; Lamento per l’eroe : Hai sconfitto Goose in meno di due minuti;

: Hai sconfitto Goose in meno di due minuti; Frantumatore di anime : Hai sconfitto Devola e Popola in meno di tre minuti e mezzo;

: Hai sconfitto Devola e Popola in meno di tre minuti e mezzo; Inceneritore di libri : Hai sconfitto Grimoire Noir in meno di un minuto e mezzo;

: Hai sconfitto Grimoire Noir in meno di un minuto e mezzo; Il re dei re : Hai sconfitto il Signore delle Ombre in meno di quattro minuti e venti secondi;

: Hai sconfitto il Signore delle Ombre in meno di quattro minuti e venti secondi; Legame indissolubile: Hai sconfitto Kainè infuriata in meno di tre minuti e mezzo.

I trofei d’oro e il trofeo di platino – Lista Trofei Nier Replicant

Vediamo insieme i due trofei d’oro di Nier Replicant:

Qualcosa di molto speciale : Hai assistito al quarto finale (finale D);

: Hai assistito al quarto finale (finale D); e8a898e686b6e382b5e…: Hai assistito al quanto finale (finale E).

E infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino:

L’ultimo verso: Congratulazioni! Grazie per aver giocato!

Buon divertimento!

