In questa breve, ma utile guida, vogliamo introdurvi al mondo di gioco di Nier Replicant con i nostri trucchi e consigli per iniziare a giocare al meglio

Nier Replicant ver.1.22474487139 è la riedizione dal titolo piuttosto strambo dell’originale videogioco targato Yoko Taro del 2012. Come in ogni buon action-jrpg che si rispetti, Nier Replicant vi prende di peso e vi getta in un vasto mondo zeppo di missioni secondarie, nemici via via sempre più potenti, gigantesche bossfight, armi, magie e chi più ne ha più ne metta. Ah sì, c’è anche la pesca ovviamente, sono pur sempre giapponesi. Il gioco è disponibile da un paio di giorni e noi stiamo alacremente lavorando per portarvi la nostra recensione, dettagliata e precisa come sempre. Nel mentre, però, abbiamo pensato di darvi qualche piccolo consiglio.

Prima di iniziare… un nuovo mondo

In questa breve guida, infatti, vorremmo porvi davanti agli occhi i nostri trucchi e consigli per iniziare a giocare al meglio nel mondo di Nier Replicant. Questo tipo di guida è notoriamente dedicata ai novizi del genere o a chi non si è mai effettivamente approcciato al titolo, ma anche i veterani potrebbero trovare qualche informazione interessante che potrebbe essere sfuggita. Parliamo di salvataggi, mappe, missioni secondarie e… ovviamente far soldi!

Salvataggi e mappe old school – Nier Replicant: trucchi e consigli per iniziare a giocare

Nier Replicant, pur essendo una riedizione, ha un sistema di salvataggio di stampo molto classico. Cosa vuol dire? Semplicissimo: non ci sono salvataggi automatici. Potrete salvare solo in punti specifici e dovrete farlo spesso, o ancora meglio ogni volta che vedrete un punto di salvataggio. Sebbene inizialmente il gioco possa sembrare piuttosto semplice nelle meccaniche, vi assicuriamo che sarà altrettanto semplice per voi perdere ore ed ore di gioco (e magari di farming) soltanto perché vi siete dimenticati di salvare. Fatelo, dateci retta.

Altro giro, altra meccanica vecchio stampo. Ad ogni vostro arrivo in una nuova area, la minimappa e la mappa allargata della zona a cui fate riferimento saranno completamente nere. Per aggiungere dettagli dovrete necessariamente trovare le mappe giuste. Otterrete alcune di queste proseguendo nella storia o completando missioni secondarie, ma molto più spesso dovrete necessariamente pagarle. I vari negozi di oggetti sparsi in giro possono venderle, infatti, a prezzi decisamente onesti. Ricordatevi quindi di controllare i vari mercanti e di acquistarle appena potete, rendendo così assai più semplice l’esplorazione e più difficile il dover girovagare come poveri matti.

Andiam, andiam… – Nier Replicant: trucchi e consigli per iniziare a giocare

Esplorando il mondo di gioco di Nier Replicant, verrete inevitabilmente catturati dal vortice della raccolta delle risorse. Troverete i classici punti di raccolta luminosi sparsi nelle varie mappe, oppure ne otterrete sconfiggendo i nemici o, ancora meglio, cacciando gli animali. Insomma, in men che non si dica vi ritroverete l’inventario pieno di oggetti raccolti, alcuni dei quali saranno ottenibili solo in specifiche aree, o da specifici animali e nemici. Alcuni di questi saranno particolarmente rari.

Ed è qui che dovrete stare particolarmente attenti. Se il consiglio di base è quello di raccogliere sempre tutto, anche perché alcune risorse vi saranno poi utili per completare missioni secondarie più velocemente o per migliorare le vostre armi, il passo successivo è capire che cosa vendere ai mercanti e cosa no.

Vendere oggetti ovviamente vi consentirà di ottenere denaro, questo è vero, come è anche vero che se massacrate pecore per un intero pomeriggio potete pensare di vendere quelle 200 unità di lana inutile rimase nell’inventario. State però attenti agli oggetti di cui possedete una o poche unità, non importa quanto siano di valore. Non sapete mai se potrebbero esservi utili nel corso dell’avventura. Inoltre… per fare soldi velocemente è più semplice completare missioni secondarie.

Non solo soldi – Nier Replicant: trucchi e consigli per iniziare a giocare

Le missioni secondarie di Nier Replicant erano un punto debole del titolo originale, perché la stragrande maggioranza era costituita da semplici fetch quest. “Portami 10 unità di questo determinato oggetto”, dove l’oggetto poteva essere la lana di cui parlavamo prima o qualcosa di più raro. Sebbene siano ripetitive, però, le missioni secondarie vi consentiranno di far soldi piuttosto velocemente, sicuramente più velocemente che vendendo unità di lana ai mercanti.

Inoltre, le side quest di Nier Replicant vi consentiranno anche di scoprire molti interessanti dettagli sul mondo di gioco e sui suoi abitanti. Potrebbero anche mettervi su strade che non avevate esplorato in precedenza e farvi conoscere nuovi NPC, nuovi risvolti di trama e nuove sottotrame. Insomma, come in ogni buon gioco di ruolo, per quanto ripetitive le missioni secondarie assolvono un ruolo decisamente importante nell’esperienza. Fatele, portate pazienza, ma fatele.

Parole, parole, parole… – Nier Replicant: trucchi e consigli per iniziare a giocare

Una volta che avrete conosciuto Grimoire Weiss, potrete iniziare ad utilizzare la magia in Nier Replicant attraverso i Versi Sigillati (Sealed Verses). Inoltre, il grimorio vi darà la possibilità di raccogliere, tramite i drop dei nemici, delle Parole (Words) che vi consentiranno di buffare le vostre armi, i vostri attacchi magici o le vostre capacità difensive. Per farlo, però, dovrete selezionare dal menu di pausa l’apposita voce all’interno del sottomenu di Grimoire Weiss.

Sebbene questo possa sembrare un consiglio davvero da principianti, vi assicuriamo che nella foga del continuare a combattere e del raccogliere lana potreste non accorgervi di aver ottenuto una nuova parola. Controllate spesso il vostro “inventario” di Parole, anche perché è pure presente una voce che vi permette di equipaggiare direttamente le più potenti che avete a disposizione.

Due metà, stesso gioco – Nier Replicant: trucchi e consigli per iniziare a giocare

In ultimo, un consiglio che non va ai principianti del genere, ma a chiunque non conosca Nier Replicant. La storia del gioco è praticamente divisa in due metà e, una volta raggiunta la fine della prima parte (debitamente segnalata, non vi preoccupate) e scavalcata verso la seconda, non potrete in alcun modo tornare al contenuto della precedente. Puntate quindi a completare tutte le missioni secondarie e a recuperare tutte le armi nella prima sezione di gioco, prima di avventurarvi nella seconda. Occhio, perché se non fate attenzione potreste perdervi anche qualche finale…

Buon divertimento!

Termina qui la nostra lista di trucchi e consigli per approcciarvi al meglio al mondo di Nier Replicant, se non altro per le prime ore. E voi che cosa ne pensate del titolo di Square Enix? Ci state giocando? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati ad acquistare Nier Replicant ad un prezzo decisamente vantaggioso, vi consigliamo di dare un’occhiata alla pagina dedicata di InstantGaming che potete raggiungere cliccando qui!