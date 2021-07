In questa nostra guida, andiamo a vedere insieme la lista trofei completa di NEO: The World Ends With You, il JRPG di Square Enix arrivato recentemente su Switch e PS4

Tetsuya Nomura, dopo aver lavorato a Final Fantasy VII Remake, è protagonista di un’altra recente uscita targata Square Enix che moltissimi fan stavano aspettando da anni. Parliamo di NEO: The World Ends With You, arrivato in questi giorni su PlayStation 4 e Nintendo Switch, sequel dell’apprezzatissimo titolo uscito originariamente nel 2007 su Nintendo DS, ma poi successivamente rivisitato con due diverse edizioni, una su mobile e l’ultima su Nintendo Switch. Stiamo lavorando per voi per portarvi, quanto prima, la recensione completa del titolo. Nel mentre, ci rivolgiamo a voi, trophy hunters. Vediamo insieme come è composta la trophy list completa di NEO: The World Ends With You!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di NEO: The World Ends With You consta di 51 trofei totali, di cui 40 di bronzo, 9 d’argento, uno d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come sempre, in questa tipologia di guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano quelle ufficiali degli sviluppatori, potrebbero comunque contenere spoiler di trama non voluti. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su NEO: The World Ends With You. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo – NEO: The World Ends With You, svelata la lista trofei!

Iniziamo con la prima parte dei trofei di bronzo:

Sopravvissuto : Hai completato l’ultimo giorno della settimana 1;

: Hai completato l’ultimo giorno della settimana 1; Due settimane : Hai completato l’ultimo giorno della settimana 2;

: Hai completato l’ultimo giorno della settimana 2; Game over : Hai completato l’ultimo giorno della settimana 3;

: Hai completato l’ultimo giorno della settimana 3; Fortuna del principiante : Hai vinto la tua prima battaglia;

: Hai vinto la tua prima battaglia; Chi non risica : Hai vinto una battaglia a catena da 8 riduzioni;

: Hai vinto una battaglia a catena da 8 riduzioni; Rischiatutto : Hai vinto una battaglia a catena da 20 riduzioni;

: Hai vinto una battaglia a catena da 20 riduzioni; Killer Remix : Hai cancellato un gruppo di Rumori con un Killer Remix;

: Hai cancellato un gruppo di Rumori con un Killer Remix; Sincronia perfetta : Hai messo a segno abbastanza combo Beatdrop per far salire il tuo Groove oltre il 200%;

: Hai messo a segno abbastanza combo Beatdrop per far salire il tuo Groove oltre il 200%; Cacciatore : Hai eliminato 1500 nemici;

: Hai eliminato 1500 nemici; Punitore : Hai eliminato 3000 nemici;

: Hai eliminato 3000 nemici; Silenziatore : Hai eliminato 6000 nemici;

: Hai eliminato 6000 nemici; Conoscere il nemico : Hai eliminato ogni tipo di nemico;

: Hai eliminato ogni tipo di nemico; Cliente fedele : Hai raggiunto il Livello VIP 5 con un brand;

: Hai raggiunto il Livello VIP 5 con un brand; Passione shopping : Hai raggiunto il Livello VIP 5 con 8 brand;

: Hai raggiunto il Livello VIP 5 con 8 brand; Fashionista : Hai acquistato ogni tipologia di capo di moda;

: Hai acquistato ogni tipologia di capo di moda; Pancia piena, cuore felice : Hai superato il 100% di Sazietà;

: Hai superato il 100% di Sazietà; Volto conosciuto : Sei diventato cliente abituale di un ristorante;

: Sei diventato cliente abituale di un ristorante; Gran gourmet : Sei un cliente abituale di 8 ristoranti;

: Sei un cliente abituale di 8 ristoranti; Bocca buona : Hai ordinato un’unità di tutti i cibi;

: Hai ordinato un’unità di tutti i cibi; Debutto con stile: Hai indossato un completo intero.

La seconda parte dei trofei di bronzo – NEO: The World Ends With You, svelata la lista trofei!

Continuiamo con la seconda parte dei trofei di bronzo:

Brand ambassador : Hai indossato un completo di un singolo brand;

: Hai indossato un completo di un singolo brand; Modamania : Hai fatto indossare un completo a tutto il gruppo;

: Hai fatto indossare un completo a tutto il gruppo; Ti sta una favola : Hai sbloccato tutte le abilità di un completo intero;

: Hai sbloccato tutte le abilità di un completo intero; Stile supremo : Hai indossato un completo intero di abiti le cui abilità richiedono tutte più di 100 stile;

: Hai indossato un completo intero di abiti le cui abilità richiedono tutte più di 100 stile; Soldi nelle vene : Sei arrivato a possedere ¥999.999;

: Sei arrivato a possedere ¥999.999; Vita da grandi : Hai raggiunto il livello 100;

: Hai raggiunto il livello 100; La mia prima spilla : Hai padroneggiato un tipo di spilla;

: Hai padroneggiato un tipo di spilla; Giusto qualche spilla : Hai padroneggiato 10 tipi di spille;

: Hai padroneggiato 10 tipi di spille; Spilla dopo spilla : Hai padroneggiato 30 tipi di spille;

: Hai padroneggiato 30 tipi di spille; Accispilla : Hai padroneggiato 50 tipi di spille;

: Hai padroneggiato 50 tipi di spille; Un sacco di spille : Hai padroneggiato 100 tipi di spille;

: Hai padroneggiato 100 tipi di spille; Una valanga di spille : Hai padroneggiato 200 tipi di spille;

: Hai padroneggiato 200 tipi di spille; Collezione impeccabile : Hai padroneggiato 300 tipi di spille;

: Hai padroneggiato 300 tipi di spille; Non una di meno : Hai equipaggiato un set da 6 spille;

: Hai equipaggiato un set da 6 spille; Vive l’évolution : Hai evoluto una spilla;

: Hai evoluto una spilla; Una vita per la musica : Hai collezionato tutti i CD;

: Hai collezionato tutti i CD; L’ascesa del re suino : Hai cancellato tutti i Rumori Maiale;

: Hai cancellato tutti i Rumori Maiale; Memoria fotografica : Hai completato tutte le immagini Ricorda;

: Hai completato tutte le immagini Ricorda; Nomade di città : Hai visitato tutte le zone di Shibuya;

: Hai visitato tutte le zone di Shibuya; Bisogna socializzare: Hai connesso il tuo profilo social con tutti.

I trofei d’argento – NEO: The World Ends With You, svelata la lista trofei!

Ecco i nove trofei d’argento:

Round bonus : Hai completato “Un altro giorno”;

: Hai completato “Un altro giorno”; Rumorologo : Hai ottenuto l’80% dei dossier sui nemici;

: Hai ottenuto l’80% dei dossier sui nemici; Cliente stellare : Hai raggiunto il Livello VIP 5 con tutti i brand;

: Hai raggiunto il Livello VIP 5 con tutti i brand; Food blogger : Sei diventato cliente abituale di ogni ristorante;

: Sei diventato cliente abituale di ogni ristorante; Spillomane : Hai collezionato tutte le spille;

: Hai collezionato tutte le spille; Terapia d’urto : Hai ottenuto medaglie d’oro in 15 missioni Invasione;

: Hai ottenuto medaglie d’oro in 15 missioni Invasione; Barone della baruffa : Hai ottenuto tutte le ricompense della Zuffa e baruffa;

: Hai ottenuto tutte le ricompense della Zuffa e baruffa; Amici per convenienza : Hai ottenuto tutte le ricompense del social network;

: Hai ottenuto tutte le ricompense del social network; Vai col Rumore!: Hai completato la prova a tempo finale.

Il trofeo d’oro e il trofeo di platino – NEO: The World Ends With You, svelata la lista trofei!

Qui di seguito trovate l’unico trofeo d’oro:

Segugio di segreti: Hai ottenuto tutti i report segreti.

Infine, scopriamo insieme il titolo del trofeo di platino di NEO: The World Ends With You.

Questo trofeo finisce con te: Hai recuperato tutti i graffiti.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di NEO: The World Ends With You. State giocando al nuovo JRPG di Square Enix? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!