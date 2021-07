NEO: The World Ends with You disponibile da oggi per PS4 e Nintendo Switch

È disponibile a partire da oggi NEO: The World Ends with You, il nuovo videogioco action RPG sviluppato da Square Enix

NEO: The World Ends with You, il nuovo videogioco action RPG sviluppato da Square Enix (l’azienda dietro al franchise di Final Fantasy) è disponibile a partire da oggi, martedì 27 Luglio 2021, nelle sue versioni per PlayStation 4 e Nintendo Switch. In futuro, il titolo sarà giocabile anche su PC, dove uscirà in esclusiva su Epic Games Store alla fine dell’estate. Coloro che acquisteranno il gioco entro il 26 agosto 2021 avranno accesso a degli oggetti bonus in-game, che saranno di grande aiuto all’inizio.

NEO: The World Ends with You, ecco la trama del gioco

NEO: The World Ends with You trasporta i giocatori tra le strade frenetiche di Shibuya, dove parteciperanno al Gioco dei Demoni, una micidiale battaglia per la sopravvivenza, nei panni del protagonista Rindo. Questo, per superare le prove che si trova d’innanzi, dovrà unire la sua forza con quella degli altri personaggi. Insieme a questi, il protagonista esplorerà il cuore di Tokyo, deciso a scoprire i misteri che si celano dietro a questo gioco sinistro. Il gioco, in termini di gameplay, è caratterizzato da combattimenti frenetici, in cui è possibile gestire sino a quattro personaggi.

Una demo gratuita del titolo è disponibile su PlayStation Store e Nintendo eShop. Tramite di essa, i giocatori hanno accesso ai primi due giorni del Gioco dei Demoni e possono fare la conoscenza del protagonista Rindo e di Fret, un altro dei personaggi giocabili del titolo. Se dopo avere utilizzato la versione di prova si deciderà di acquistare il gioco, è prevista la possibilità di conservare i progressi effettuati. Per avere un punto di vista dettagliato sul titolo, vi suggeriamo poi di dare un’occhiata alla nostro articolo di recensione dell’anteprima.

