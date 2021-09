Da ieri è disponibile la Beta di CoD Vanguard e in questa guida andremo a vedere una serie di trucchi e consigli utili per iniziare al meglio questa vostra nuova avventura

Come ogni anno è tempo di sparare! Dopo il recente rinvio di Battlefield 2042, il palcoscenico degli FPS è stato occupato interamente da Call of Duty. CoD Vanguard è alle porte e Activision, in collaborazione con Sledgehammer, Raven e Treyarch ha deciso di rilasciare una Beta per avere feedback dai giocatori e per dare un assaggio a tutti di questo nuovo capitolo della serie. In questa guida andremo a scoprire una serie di utili trucchi e consigli da utilizzare nelle vostre partite a CoD Vanguard proprio durante la Beta.

Beta aperta a “tutti”

Prima di procedere con la nostra guida e con i contenuti principali della nostra guida, facciamo chiarezza sulla natura di questa Beta. La Beta di Call of Duty Vanguard è iniziata ieri 16 settembre. Questo inizio, però, vale solo ed esclusivamente per i giocatori PlayStation ed è disponibile per tutti senza necessità di pre-ordine o codice promozionale. Per quanto riguarda i giocatori Xbox e PC, invece, la Beta è disponibile solo per i possessori di un codice promozionale o per chi ha effettuato il pre-ordine. Inoltre sottolineiamo che, a partire dal 18 settembre dalle 19:00, inizierà una nuova fase della Beta, ovvero aperta a tutti i giocatori per tutte le piattaforme. Chiarito questo procediamo con i nostri trucchi e consigli per la Beta di CoD Vanguard.

Qualche vecchia conoscenza – CoD Vanguard: trucchi e consigli per la Beta

Questo nuovo capitolo della saga di Call of Duty sarà ambientato, come altri in precedenza, durante il secondo conflitto mondiale. Questo, per i giocatori di vecchia data (ma neanche poi così tanto vecchia) risulterà essere un piccolo vantaggio da sfruttare durante le vostre partite. Si sa, nel momento in cui ci si approccia ad un nuovo titolo, nonostante si conosca la saga o il genere, non è mai semplice e basta un attimo a far sì che il senso di confusione pervada la nostra mente. In questo caso, però, uno dei nostri trucchi e consigli è quello di fare attenzione alle armi presenti in questa Beta di CoD Vanguard.

Molti nomi e molte strutture vi risulteranno familiari, soprattutto se avete giocato Call of Duty: World War II. STG44, MG42, STEN, sono alcune delle armi presenti nel titolo. I più attenti avranno notato che si tratta di armi presenti proprio in World War II e dunque, per coloro che già hanno giocato quel titolo, sarà decisamente più semplice iniziare a padroneggiare le armi e orientarsi nella scelta degli equipaggiamenti iniziali.

Mappe, mappe e ancora mappe – CoD Vanguard: trucchi e consigli per la Beta

Giocare, giocare e ancora giocare (oppure mappe, mappe e ancora mappe). Questo dovrà essere il vostro mantra nei giorni di questa Beta di Call of Duty Vanguard. La conoscenza delle mappe, in ogni FPS è di importanza non fondamentale, di più (qualora fosse possibile). Riconoscere degli spot interessanti, sapervi destreggiare fra arbusti e strutture, penetrare all’interno di edifici e abitazioni da entrate secondarie e chi ne ha più ne metta. Conoscere le mappe vi darà un supporto importantissimo che andrà anche a soccombere qualche mancanza in fatto di mira e tempismo.

Una bella novità riscontrata in questa Beta è stata la possibilità di modificare alcune parti dell’ambiente. Ci riferiamo ad una certa distruttibilità di alcune zone delle varie mappe. Sapere, in questo caso, quali finestre possono essere distrutte e dov’è possibile ricavare dei fori da cui fare fuoco in posizione sicura sarà sicuramente utile. Fate attenzione dunque e armatevi di pazienza (oltre che di proiettili!).

Modalità ridotte… per ora! – CoD Vanguard: trucchi e consigli per la Beta

Un altro dei nostri consigli e trucchi per questa Beta di CoD Vanguard riguarda la scelta delle modalità. Avrete a disposizione un numero limitato di modalità giocabili. Se da una parte questo vi farà fremere di più in attesa del gioco completo, dall’altra questa limitazione può rivelarsi un’opportunità. Giocare poche modalità vi renderà esperti di quelle stesse modalità e potrete specializzarvi anche in una o due di esse. In questo modo la vostra crescita sarà decisamente più rapida e repentina e accumulerete punti su punti ed esperienza su esperienza.

Tutto utile allo sviluppo del vostro equipaggiamento oltre che delle vostre abilità da giocatori. Ci teniamo a sottolineare, inoltre, che la presenza di una modalità banale come “Uccisione confermata” potrà essere davvero preziosa. In questa modalità, infatti, l’accumulo di punti dipenderà sì dalle vostre uccisioni ma anche dalla quantità di piastrine che riuscirete a raccogliere da terra. Uccisione confermata si rivelerà essere una vera e propria macchina da esperienza!

La tecnica al servizio dei giocatori – CoD Vanguard: trucchi e consigli per la Beta

È proprio il caso di dirlo: a volte la tecnica è più importante della fantasia. Tecnicamente parlando questa Beta di Call of Duty Vanguard presenta delle caratteristiche ben precise. Non è su questo, però, che vogliamo soffermarci, bensì sulla possibilità di utilizzare delle impostazioni tecniche a proprio vantaggio. Da questo punto di vista il gioco mette a disposizione del giocatore un alto grado di personalizzazione.

Sarà possibile infatti modificare alcune impostazioni andando a scegliere quelle che meglio si addicono alle vostre esigenze e alle vostre perfomance. Parliamo della possibilità di aumentare gli FPS, di abbassare la risoluzione grafica e di disattivare la pressione e alcune feature del DualSense (nel caso di videogiocatori su PS5). Quello che risulterà fondamentale, però, sarà utilizzare delle buone cuffie da gaming e impostare l’audio su “uscita cuffie”. In questo modo i passi dei vostri nemici diventeranno delle vere e proprie occasioni per freddarli. Fate attenzione, dunque, a questi piccoli dettagli.

Buon massacro a tutti!

La nostra guida con alcuni trucchi e consigli per la Beta di CoD Vanguard finisce qui. Fateci sapere con un commento se pensate che questi suggerimenti possano esservi utili e, qualora lo vogliate, scriveteci qualche altro suggerimento da poter sfruttare in partita. Chiaramente, però, ci teniamo a sottolineare che ognuno ha un proprio stile di gioco e di combattimento e questo rimarrà sempre sacrosanto. Così come lo rimarrà il divertimento, che sta alla base del videogiocare.

Rimanete sintonizzati su tuttoteK per ulteriori aggiornamenti. Qualora vogliate acquistare qualche videogioco a prezzo scontato date un’occhiata ad Instant Gaming. Ciao, e a presto!