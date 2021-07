Monster Hunter Stories 2: guida introduttiva per i novizi

Per celebrare il lancio di Monster Hunter Stories 2, Nintendo ha pubblicato una pratica guida introduttiva che aiuterà i giocatori a familiarizzare col titolo

Monster Hunter Stories 2 è disponibile da alcuni giorni e sembra proprio che il gioco stia riscuotendo un gran successo. Molti fan del primo capitolo per 3DS hanno deciso di provare il sequel, ma ci sono anche tanti nuovi giocatori che hanno scelto di approcciarsi per la prima volta alla serie con questo titolo.

Approcciarsi per la prima volta a un JRPG particolare come Monster Hunter Stories 2 non è così facile come potrebbe sembrare, ma per fortuna Nintendo ha pubblicato una pratica guida introduttiva che aiuterà i giocatori a familiarizzare col titolo.

A caccia di Monstie

Se siete dei giocatori della serie classica di Monster Hunter ormai sarete abituati a dare la caccia a tutto ciò che si muove, ma in Monster Hunter Stories 2 non dovrete limitarvi solamente ad uccidere. Sconfiggere i mostri è importante per ottenere materiali ed esperienza, ma nel corso del gioco sarà anche fondamentale riuscire a farseli amici. Raccogliendo le uova dei mostri infatti sarete in grado di far nascere dei cuccioli che successivamente potrete allevare e far combattere al vostro fianco.

Ogni team può essere composto da un massimo di 6 mostri e starà a voi trovare la formazione più efficace. I vostri compagni infatti avranno attacchi, resistenze e debolezze molto diverse, quindi per riuscire a vincere ogni scontro dovrete riuscire a creare una squadra equilibrata. Inoltre tutti i mostri possono essere cavalcati durante l’esplorazione e in questi casi potrete anche sfruttare alcune delle loro abilità uniche. Ad esempio alcune creature sono in grado di nuotare, saltare o volare, mentre altre possono localizzare i nidi oppure spaventare le creature più piccole.

In totale nel gioco sono presenti più di 80 creature da allevare, quindi nel corso del gioco potrete creare una squadra davvero variegata. Inoltre, se avete giocato a Monster Hunter Generations Ultimate, sarete felici di sapere che nel gioco sono presenti anche i Deviant, versioni alternative e potenziate di alcuni dei mostri più amati della serie.

Carta, sasso e forbice – Monster Hunter Stories 2: guida introduttiva

Di base Monster Hunter Stories 2 è un classico JRPG a turni, ma il suo sistema di combattimento si distingue da quello di altri titoli simili grazie ad una meccanica basata sulla morra cinese. In pratica sia voi che i vostri avversari avrete a disposizione attacchi e abilità che si dividono in tre varianti differenti: forza, velocità e tecnica. Questi “attributi” possono essere facilmente associati a sasso, carta e forbice della morra cinese, dato che ognuno di essi avrà un vantaggio o uno svantaggio in uno scontro con gli altri due.

Ogni volta che attaccherete un nemico che a sua volta sta mirando a voi partirà un testa a testa e, in base all’attributo selezionato da entrambi, potrete vincere, perdere o pareggiare. Se vincerete potrete infliggere danni maggiori ai nemici e subirne di minori, mentre se perderete sarà l’opposto. In più, in caso il vostro compagno mostro attacchi il bersaglio del testa a testa utilizzando il vostro stesso attributo vincente, potrete scatenare un potentissimo attacco doppio in grado di infliggere danni tremendi e annullare la mossa avversaria.

Mandando a segno gli attacchi potrete anche riempire la barra legame del vostro mostro, fondamentale per attivare abilità in grado di causare gravi danni o applicare diversi effetti. Inoltre quando la barra sarà piena sarete in grado di salire in groppa al vostro compagno, così da poter poi eseguire dei devastanti attacchi legame.

In questo secondo capitolo è stata anche aggiunta la divisione fra danni perforanti, contundenti e da taglio. Molti mostri sono in grado di resistere ad una determinata tipologia di danno e come se non bastasse ogni parte del loro corpo potrebbe avere delle resistenze differenti. Per fortuna in battaglia potrete portare con voi ben 3 armi differenti e alternarle tranquillamente durante il vostro turno.

Il Rituale Sciamanico – Monster Hunter Stories 2: guida introduttiva

In Monster Hunter Stories 2 tutti i mostri possiedono dei geni in grado di fornire loro dei bonus passivi oppure addirittura delle abilità attive. Questi geni sono generati casualmente al momento della schiusa dell’uovo, ma normalmente ogni razza di mostro ha una propria pool da cui attingere. In totale ogni creatura ha 9 slot per i geni, ma alcuni andranno sbloccati salendo di livello oppure utilizzando determinati oggetti.

Andando avanti nella storia del gioco otterrete inoltre la possibilità di eseguire un misterioso Riutale Sciamanico in grado di potenziare sensibilmente i vostri compagni. Questo processo vi permetterà di trasferire i geni da un mostro all’altro, consentendovi così di migliorarli a piacimento. Il rituale vi permetterà infatti di far si che i vostri compagni siano in grado di utilizzare abilità a cui normalmente non avrebbero accesso in natura. Inoltre, se il mostro selezionato possiede già il gene che avete scelto di trasferire, avrete la possibilità di potenziarlo senza occupare ulteriori slot. Fate attenzione però, perché una volta eseguito il rituale il mostro donatore sarà perso per sempre.

Il farming resta centrale – Monster Hunter Stories 2: guida introduttiva

Nei capitoli principali della serie i giocatori passano gran parte del loro tempo a farmare materiali e lo stesso accade anche in Monster Hunter Stories 2. Nel corso del gioco infatti avrete sempre bisogno di pezzi di mostro, minerali, insetti e tanti altri oggetti fondamentali per creare armi e armature. Inoltre spesso vi troverete anche a farmare uova di mostro nella speranza di ottenere dei compagni con dei geni molto forti.

Per fortuna però nel gioco è possibile ottenere molti materiali anche completando le missioni segnate sulla bacheca di ogni villaggio. Per ottenere quelli più rari però dovrete superare delle sfide molto difficili, ma fortunatamente potrete sempre contare sull’aiuto degli altri giocatori. Monster Hunter Stories 2 infatti è interamente giocabile in cooperativa, consentendovi così di condividere l’esperienza con un amico e semplificare gli scontri più ostici.

Allevatori di mostri

Qui si conclude la guida introduttiva per i nuovi giocatori di Monster Hunter Stories 2. Se siete interessati a saperne di più sul gioco vi suggeriamo di dare un’occhiata alla nostra anteprima. Inoltre, in caso possediate una console Nintendo Switch, vi invitiamo anche a provare la demo disponibile gratuitamente sul Nintendo eShop.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin è disponibile ora per PC e Nintendo Switch. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.