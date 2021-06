Anteprima Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

In questa anteprima vi parleremo di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, il nuovo JRPG a turni ambientato nel mondo di Monster Hunter

Monster Hunter Stories è uno spinoff della serie di Monster Hunter pubblicato per la prima volta da Capcom nel 2016. Il titolo si differenzia molto dalla serie principale, dato che si basa principalmente sull’allevamento dei mostri e su un gameplay tipico dei JRPG a turni.

Al lancio il titolo ottenne un discreto successo e di conseguenza Capcom ha deciso di svilupparne un seguito che sarà pubblicato ormai fra pochissimi giorni. In vista dell’uscita del nuovo Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin abbiamo quindi deciso di provare la demo pubblicata recentemente sul Nintendo eShop e in questa anteprima condivideremo con voi le nostre prime impressioni.

Le ali della distruzione

Come di consueto ci teniamo ad iniziare la nostra anteprima parlando brevemente della storia di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Il titolo è ambientato a Mahana, un semplice villaggio situato sulla costa dell’isola Hakolo. Questo paesino molto pacifico è abitato interamente da Raider, cioè esseri umani che vivono in comunione con i mostri e li cavalcano in battaglia.

Lo stile di vita di queste persone è in netto contrasto con quello dei cacciatori che vedono i mostri solamente come prede, e di conseguenza non vanno molto d’accordo fra loro. Il capo del villaggio di Mahana però è intenzionato a ricucire i rapporti tra i due gruppi, e per farlo decide di invitare i suoi rivali durante una celebrazione tipica dei Raider. Purtroppo però i cacciatori sfruttano questa occasione per andare a caccia del Rathalos guardiano dell’isola, che improvvisamente diventerà ostile a causa di una misteriosa luce rossa.

Dopo questo sfortunato incidente il guardiano sparirà senza lasciare traccia, lasciando così l’isola in balia di tanti mostri feroci. In questa situazione di crisi il compito di scoprire cosa sia successo al Rathalos toccherà al nostro protagonista, che si metterà subito in marcia per seguire le orme di suo nonno, il miglior Raider che abbia mai vissuto sull’isola.

Questo è solo l’incipit della storia di Monster Hunter Stories 2, ma già da qui sembra essere davvero molto interessante. Rispetto alla serie principale infatti qui sembrano essere presenti tante idee che, se trattate correttamente, ci permetteranno di approfondire alcuni aspetti del mondo di Monster Hunter che spesso vengono quasi completamente ignorati. Certo, finché non avremo tra le mani il gioco completo sarà impossibile giudicare appieno la storia, ma per il momento ci sembra davvero promettente.

Allevamento di mostri – Anteprima Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

I Raider sono dei guerrieri molto abili in grado di utilizzare diverse armi, ma per vincere gli scontri si affidano principalmente ai propri compagni. Normalmente i mostri sono ostili nei confronti degli uomini ma i Raider li allevano sin da quando non sono altro che uova, formando così un legame indissolubile che dura per la vita.

All’inizio del gioco vi verrà donato un mostro con cui iniziare il vostro viaggio, ma col tempo avrete diverse occasioni per ottenerne di nuovi. Esplorando le varie aree dell’isola potrete infatti imbattervi in delle tane di mostro, cioè piccoli dungeon casuali in cui è possibile trovare delle uova. Queste preziose uova si nascondono all’interno di un nido, ma purtroppo non sarà affatto facile raccoglierle. Generalmente infatti le tane pullulano di mostri di ogni tipo pronti a proteggere a tutti i costi il proprio territorio. Per fortuna però le creature più pericolose non saranno vigili in ogni istante e a volte potrebbero addormentarsi o addirittura lasciare il nido incustodito.

Una volta che vi sarete accertati di essere al sicuro potrete finalmente dirigervi verso il nido per iniziare la raccolta. Ogni volta che interagirete con la pila di uova potrete prenderne uno casualmente ma, dato che sono tutte molto simili tra loro, sarà molto difficile capire quale portare fuori dalla tana. Per scoprire a quale mostro appartengono vi basterà imparare a riconoscere i colori e i simboli del guscio, ma capire le effettive potenzialità del cucciolo che si nasconde al suo interno sarà molto più complesso. Per fortuna potrete sempre contare sull’aiuto del vostro compagno felyne Navirou, che valuterà le uova in base all’odore e al peso. Più un uovo è pesante e ha un odore forte, più potenti saranno i geni del mostro che si nasconde al suo interno.

I geni sono una sorta di bonus passivi attribuiti ad ogni mostro nel momento della schiusa dell’uovo e possono fornire potenziamenti molto diversi tra loro. In totale ogni mostro ha 9 slot in cui è possibile posizionare liberamente questi potenziamenti che, se allineati in un preciso ordine, avranno degli effetti ancora maggiori. Sappiamo inoltre che nel gioco completo sarà possibile trasferire i geni da un mostro all’altro per conferire loro abilità uniche, ma nel corso della demo non abbiamo avuto l’occasione di provare questa funzione.

Morra cinese – Anteprima Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Proprio come accade nella maggior parte dei JRPG a turni, anche in Monster Hunter Stories 2 avrete a disposizione un party con cui affrontare gli scontri. Il gruppo sarà formato dal protagonista, dal primo mostro della vostra squadra (composta da un massimo di 5 creature) e in alcuni casi da un alleato Raider con il proprio compagno. Durante le battaglie tutti gli alleati agiranno di propria iniziativa e voi potrete controllare direttamente solo il vostro PG. Per fortuna però a schermo vengono sempre mostrate le azioni che i vostri compagni stanno per eseguire, quindi avrete modo di coordinare le vostre azioni.

Fin qui Monster Hunter Stories 2 non sembra allontanarsi molto dai classici JRPG a turni, ma questo perché non conoscete ancora il suo particolare sistema di combattimento. Nel gioco infatti quasi tutte le mosse sono disponibili in tre varianti: potenza, tecnica e velocità. Questi “attributi” possono essere facilmente associati a sasso, carta e forbice della morra cinese, dato che ognuno di essi avrà un vantaggio o uno svantaggio in uno scontro con gli altri due.

Ogni volta che attaccherete un nemico che a sua volta sta mirando a voi partirà un testa a testa e, in base all’attributo selezionato da entrambi, potrete vincere, perdere o pareggiare. In caso di vittoria infliggerete danni maggiori e ne subirete di minori, mentre in caso di sconfitta sarà l’opposto. In più, in caso il vostro compagno mostro attacchi il bersaglio del testa a testa utilizzando il vostro stesso attributo, potrete scatenare un potentissimo attacco doppio in grado di infliggere danni tremendi e annullare la mossa avversaria.

Danneggiare i nemici e soprattutto vincere i testa a testa vi permetterà inoltre di riempire la vostra barra legame. Questo indicatore vi permetterà di eseguire potenti abilità e di impartire alcuni ordini ai compagni, ma soprattutto vi permetterà una volta piena di cavalcare i mostri. Appena salirete in sella, sia voi che la vostra cavalcatura recupererete un gran numero di HP e successivamente potrete scatenare una devastante abilità legame. Inoltre, in caso il vostro compagno Raider dovesse fare la stessa cosa, potrete addirittura attivare un attacco legame doppio davvero potentissimo.

Cooperare nella natura – Anteprima Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Nella demo di Monster Hunter Stories 2 era presente solamente un’area, l’isola di Hakoto, ma almeno abbiamo avuto la possibilità di esplorarla liberamente. Questa zona iniziale è ricca di risorse naturali da raccogliere come miele, funghi e bacche, ma nasconde anche tanti scrigni del tesoro. Gli oggetti più rari però non saranno comodamente a vostra disposizione, ma dovranno essere raggiunti grazie all’aiuto dei vostri compagni mostri. Durante l’esplorazione avrete sempre l’opportunità di cavalcare il primo mostro della vostra squadra e mentre sarete in sella potrete anche utilizzare la sua abilità speciale.

Ogni mostro infatti possiede una propria abilità unica utilizzabile esclusivamente quando lo si cavalca fuori dalla battaglia. Alcuni sono in grado di fiutare la posizione di oggetti o tesori, mentre altri invece possono spaventare i mostri più deboli con un ruggito. Le abilità più utili però sono quelle di movimento, dato che permettono di raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili. Ad esempio alcuni mostri sono in grado di saltare, nuotare o addirittura volare, e di conseguenza potranno permettervi di esplorare affondo ogni area. Inoltre a volte sembra che alcune di queste abilità siano necessarie per proseguire nel gioco, quindi è importante portare con se mostri con capacità diverse.

Mostri anime – Anteprima Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Lo stile grafico di Monster Hunter Stories 2 si discosta molto da quello utilizzato in Rise, dato che si avvicina molto di più a quello degli anime. Nonostante la semplicità dei modelli, il gioco risulta comunque davvero incantevole grazie ad un eccellente uso dei colori. Inoltre anche le animazioni (specialmente quelle in combattimento) sono davvero molto curate e riescono a far sembra il titolo molto più vivo e dinamico.

Purtroppo però sembra che il gioco soffra molto dal punto di vista tecnico. Nel corso della nostra prova infatti abbiamo notato un gran numero di cali di frame che in alcuni casi risultavano davvero fastidiosi. Durante le battaglie sembra che il gioco si mantenga stabile sui 30 FPS, ma in situazioni più movimentate si scende spesso anche sotto i 20. In particolare i cali più fastidiosi sono percepibili durante le cutscenes e nelle zone in cui sono presenti molti effetti come fuoco o acqua che scorre. Nel complesso questi cali non danneggeranno molto la vostra esperienza ma, considerando l’eccellente lavoro svolto con Rise, è un vero peccato che non siano riusciti ad ottimizzare meglio il titolo.

Conclusioni

Adesso è arrivato finalmente il punto della nostra anteprima in cui tiriamo le somme su Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Da quello che abbiamo notato durante la nostra prova, il gioco sembra essere davvero molto promettente. I mostri di Monster Hunter hanno da sempre dei design davvero eccezionali e di conseguenza vi divertirete sicuramente a collezionarli tutti e a portarli con voi nel vostro viaggio. Anche il sistema di combattimento in stile morra cinese, per quanto semplice, è davvero molto divertente e spinge i giocatori ad imparare il comportamento dei mostri per avere la meglio durante gli scontri.

L’unica pecca è rappresentata dalla performance instabili, ma per fortuna in un gioco a turni questo problema non viene accusato molto. Insomma, Monster Hunter Stories 2 sembra avere tutte le carte in regola per essere un ottimo JRPG, e per fortuna non dovremo aspettare ancora molto prima di poterlo provare.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin sarà disponibile dal 9 luglio per PC e Nintendo Switch. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.