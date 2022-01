Destiny 2: il pacchetto dei 30 anni non verrà rimosso a breve

Nell’attesa dell’arrivo della nuova espansione, Bungie ha pubblicato su Destiny 2 un pacchetto per festeggiare i 30 anni di esistenza dello studio. Secondo le dichiarazioni del director, tale pacchetto non verrà rimosso nel breve periodo

Nell’attesa che venga rilasciata la nuova grande espansione di Destiny 2 (ovvero La Regina dei Sussurri, in arrivo il 22 febbraio 2022), Bungie ha pubblicato, durante lo scorso dicembre, un pacchetto per festeggiare i 30 anni di esistenza dello studio. Tale pacchetto è stato apprezzato dalla community, in quanto contiene un nuovo dungeon, alcuni elementi cosmetici e accesso a varie armi come il Gjallarhorn. Di recente, di fronte ad alcune preoccupazioni della community, il director è intervenuto su Twitter per spiegare che non è prevista nessuna rimozione del pacchetto nel breve periodo.

Destiny 2: perché ci sono preoccupazioni sul pacchetto dei 30 anni?

Con il lancio della nuova espansione, e quindi l’introduzione dell’Year 5, Bungie ha annunciato che introdurrà un sistema chiamato Destiny Content Vault, tramite il quale verranno archiviati tutti i vecchi contenuti di Destiny 1 e 2 per incentivare i giocatori a giocare ai nuovi contenuti. Proprio per questo motivo, i giocatori si sono chiesti fin da subito se il pacchetto dei 30 di Destiny 2 sarebbe stato subito inserito nel Content Vault. A tal proposito, è intervenuto su Twitter Joe Blackburn, director di Destiny 2, per spiegare che non hanno intenzione di rimuovere il pacchetto nel breve periodo.

not going anywhere anytime soon — Joe Blackburn (@joegoroth) January 3, 2022

Ciò chiaramente non significa che in un futuro meno prossimo ci sia la possibilità che il pacchetto dei 30 anni finisca nel Content Vault o che, in generale, venga rimosso. Una dichiarazione del genere però è sicuramente rassicurante, in quanto permetterà ai giocatori di accedere ai contenuti aggiuntivi ancora per un po’ di tempo.

Destiny 2 è attualmente disponibile per PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia. Per rimanere aggiornati su Destiny 2 e su tutti i titoli del momento, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.