I Simpson: addio alla famosa gag con Homer e Bart

Pare che i tempi siano cambiati anche per i Simpson, Homer decide di diventare un padre migliore e dire addio alla famosa gag con suo figlio Bart

La serie animata dei Simpson creata dal leggendario Matt Groening nell’ormai lontano 1989 ci accompagna da quasi 40 anni durante i nostri piacevoli pranzi o cene in famiglia, ma come il tempo scorre per noi spettatori, lo stesso vale per i Simpson. Da molto tempo, infatti, Homer è cambiato, sembra essere diventato un padre migliore anche nei confronti di Bart, dicendo addio ad una famosa gag. Dopo tutti questi anni, dopo che i Simpson sono entrati nell’immaginario collettivo diventando una delle serie animate più famose e acclamate sia da adulti che bambini, crescendo molte generazioni, è arrivato il momento anche per i Simpson di cambiare.

Niente più strangolamenti | I Simpson: addio alla famosa gag

I fan di lunga data avranno notato che tra Homer e Bart non viene più mostrata la famosa gag dello strangolamento preannunciata dalla tipica frase “brutto bacarospo!”. Escludendo un episodio della stagione 32 che non è considerato un episodio canonico ed è fuori dalla normale linea temporale, Homer non strangola più Bart da parecchio tempo. Viene mostrato l’arrivo di un nuovo vicino di casa nell’episodio 3 della stagione 35 dal titolo McMansion & Wife (ancora inedito in Italia), questi stringe la mano a Homer e fa un complimento alla sua forza nella stretta di mano. Homer, ironicamente, si rivolge a Marge dicendo che tutti quegli anni a strangolare Bart sono serviti, ma prima che il vicino possa commentare, il padre di famiglia aggiunge “scherzo, non lo faccio più, i tempi sono cambiati”. I Simpson dicono così addio alla famosa gag con Homer e Bart.

Qualcuno potrebbe gridare al politicamente corretto, come il caso estremo sul live action di Biancaneve, ma la serie che era originariamente mandata in onda su Fox, ora la Disney ha comunque voluto adattarsi alla sensibilità del pubblico di oggi per evitare polemiche sulla violenza sui minori. Quella gag non è centrale, ma c’è sicuramente da rimanere sorpresi se non rivedremo mai più questa famosa gag dei Simpson con Homer e Bart protagonisti. Continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sul mondo dei film e serie tv.

