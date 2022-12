In rete appaiono le prime foto della GeForce RTX 4070 Ti AERO, di casa GIGABYTE, a quanto pare avrà un connettore da 2x 8-pin a 12-pin

La futura Nvidia GeForce RTX 4070 Ti pare sia vicina al lancio, ed iniziano a trapelare in rete le prime foto, ad essere paparazzata nelle ultime ore, è stata proprio una SKU del genere, in particolare un modello di casa GIGABYTE, si tratta della gamma AERO.

Interessante il connettore fornito, un connettore da 2x 8-pin a 12-pin, e su queste prime immagini sono sorte le prime indiscrezioni e speculazioni sul modello in questione. Le vediamo nell’articolo completo. Ricordiamo prima che la futura Nvidia GeForce RTX 4070 Ti arriverà sul mercato con un Chip GPU AD104, che dovrebbe basarsi su 7680 CUDA Core affiancati da 12GB di RAM GDDR6X, con un Base Clock di 2310 MHz ed un Boost Clock di 2610 MHz.

GIGABYTE: ecco le prime foto della GeForce RTX 4070 Ti AERO!

Come si può vedere delle prime immagini dal design Custom della RTX 4070 Ti AERO di GIGABYTE, l’attenzione è rivolta sempre al tipico layout della serie, serie che si rivolge ad un pubblico di Gamer ma anche di Overclocker. Un aspetto interessante di questa scheda è che presenta un connettore come detto ATX 12VHPWR a 16 pin e include un adattatore di alimentazione fornito da NVIDIA che converte due connettori di alimentazione PCIe a 8 pin in uno a 12VHPWR. Sappiamo bene che questo adattatore è diverso dall’adattatore 2x 8-pin a 12-pin che NVIDIA ha incluso con la RTX 3080 Founders Edition, e lo si può notare guardando i quattro pin del sensore, dunque si ipotizza ci sarà un flusso ben diverso di alimentazione.

Anche se il connettore ha un ingresso per gestire fino a 300 W e quindi la potenza tipica della scheda della RTX 4070 Ti sarà pari o inferiore a 300 W. La GeForce RTX 4070 Ti è essenzialmente un re-branding di quella che sarebbe stata la RTX 4080 12 GB. In quanto il chip è dotato di un’interfaccia di memoria GDDR6X a 192 bit, che è stata al centro della controversia sul nome “RTX 4080 12 GB”. Non appena avremo informazioni ufficiali riporteremo le ultime novità. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.